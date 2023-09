12e Forum sur la gouvernance de l’Internet en Afrique : l’impératif d’une approche collaborative pour booster le futur numérique du continent

La 12e édition du Forum sur la gouvernance de l’Internet en Afrique (AfIGF 2023) s’est tenue du 19 au 21 septembre 2023, à Abuja, au Nigeria, sous le thème : « Transformer le paysage numérique de l’Afrique : favoriser l’inclusion, la sécurité et l’innovation ». Organisé par le secrétariat de AfIGF et le gouvernement fédéral du Nigeria, ce forum a servi de plateforme de dialogue, de collaboration et d’échange d’idées sur les questions cruciales de gouvernance de l’Internet sur le continent pour les représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des communautés techniques et du monde universitaire.

L’Afrique veut prendre sa place dans la gouvernance mondiale de l’Internet et tirer le meilleur parti de la révolution numérique en cours. Dans cette dynamique, placée sous le thème : « Transformer le paysage numérique de l’Afrique : favoriser l’inclusion, la sécurité et l’innovation », la 12e édition du Forum sur la gouvernance de l’Internet en Afrique (AfIGF 2023) s’est tenue du 19 au 21 septembre 2023, à Abuja, au Nigeria. Organisé par le secrétariat de AfIGF et le gouvernement fédéral du Nigeria, les différentes parties prenantes, à savoir les représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des communautés techniques et du monde universitaire, ont discuté, échangé durant 72 heures sur les problématiques majeures de la gouvernance de l’Internet sur le continent.

Les 750 délégués en présentiel et les 1800 en ligne, issus de toutes les régions de l’Afrique, à travers des panels, ateliers et tables rondes, se sont penchés, entre autres, sur l’inclusion numérique, l’accès pour tous, la cybersécurité, la protection des données, les politiques et réglementations de gouvernance de l’Internet, les technologies émergentes, les droits et libertés en ligne et la coopération multipartite. AfIGF vise à relever les défis et les opportunités liés au paysage numérique. La présidente du Groupe consultatif multipartite du Forum sur la gouvernance de l’Internet en Afrique, Lillian Nalwoga, s’est réjouie de la tenue de ce Forum qui, pour la première fois, a atteint cette envergure et qui a été une opportunité pour les gouvernants, les consommateurs, le secteur privé, la société civile et les universitaires de discuter sur l’amélioration de l’accès à l’internet au grand profit de l’Afrique. L’ambition du Forum est de réussir la transformation digitale, de promouvoir l’innovation sur le continent, de travailler à l’inclusion numérique, à la mise en place de politiques et stratégies solides sur la cybercriminalité. « Nous voulons participer à l’agenda mondial sur la gouvernance de l’internet afin d’améliorer la transformation digitale en Afrique. Nous voulons avoir un agenda sécurisé pour l’Afrique », a fait savoir Mme Nalwoga.

Prendre les lois idoines, développer les infrastructures nécessaires

Pour le chef de la Section Technologie et Innovation de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Dr Macter Seck, l’internet constitue une opportunité pour le développement du continent africain. La transformation numérique est un impératif pour l’Afrique si elle veut atteindre les ODD, l’agenda 63 de l’Union africaine et le marché continental (ZLECAf). Si la COVID-19 a accéléré la transformation numérique, l’Afrique reste encore à la traine avec 40% de sa population couverte par internet (et un écart de 11% entre les hommes et les femmes), contre une moyenne mondiale de 60%, a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que la cybersécurité représente environ 20 milliards dollars du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique, en plus d’être utilisée par les terroristes dans le Sahel. Pour faire face à cette criminalité en ligne et réussir la transition numérique, le continent doit renforcer le partenariat Sud-Sud et Nord-Sud, car il a besoin de tous les acteurs pour la mise en œuvre de la stratégie numérique africaine, a insisté Dr Seck.

En ce qui concerne la CEA, elle va jouer sa partition dans l’accompagnement de l’Afrique, à travers la mise en place de centres d’excellence pour le numérique, du centre d’excellence pour l’intelligence artificielle (IA), l’initiative de renforcement des capacités des parlementaires, a-t-il confié. Le vice-président de la Commission nigériane des communications (NCC), Pr Umar Garba Danbatta, a relevé que les défis pour le continent en matière de gouvernance de l’internet sont énormes ; et face à ces challenges, les institutions, les Etats africains ne doivent pas rester statiques. Ils se doivent de suivre la dynamique, de prendre les lois, les règlementations idoines, de développer les infrastructures nécessaires au déploiement du numérique sur le continent. Son pays, le Nigéria, est engagé dans cette démarche à travers le projet de mise en place de parc numérique dans chaque Etat dont huit sont déjà fonctionnels, a fait savoir Pr Danbatta. De l’avis du ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique du Nigeria, Dr Bosun Tijani, l’engagement du gouvernement nigérian est en phase avec la vision du Forum sur la gouvernance sur l’Internet. Avec son importante population, le numérique constitue une opportunité pour l’Afrique pas seulement en tant que consommateur mais également par rapport à ses capacités d’innover. Pour y arriver et booster le futur de la transformation numérique de l’Afrique, l’approche collaborative s’impose aux Etats africains, a conclu le ministre Tijani.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com (Depuis Abuja, Nigeria)