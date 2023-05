Arrestations d’acteurs de la société civile : Le procureur Yoda leur reproche « des faits graves et attentatoires à la loi pénale »

Suite aux arrestations d’acteurs de la société civile, le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I, Harouna Yoda s’est exprimé dans un communiqué ce 21 mai 2023.

Il ressort de ses propos que les enquêtes diligentées par la division des investigations criminelles de la police judiciaire et la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, pour identifier les auteurs d’audios appelant à des manifestations, ont conduit à l’interpellation et à la mise en garde à vue de six personnes.

« Elles sont mises en cause pour des faits d’association de malfaiteurs, divulgation de fausses informations, incitation à un attroupement armé ou non armé et d’autres infractions que l’enquête viendrait à révéler », précise le communiqué qui ajoute que des indices concordants fondent à croire que les mis en cause ont commis des faits graves et attentatoires à la loi pénale.

L’activiste Mohamadi Sinon, sous le coup d’une condamnation avec sursis est également aux arrêts, poursuivi pour diffamation et mise en danger de la vie d’autrui, pour ses audios qui allèguent que la gendarmerie nationale ne s’investit pas « à cent pour cent » dans la lutte contre le terrorisme.

« Mon parquet travaillera dans le cadre de ses attributions et compétences à ce qu’il y ait une réponse pénale efficace de sorte à aboutir à des sanctions proportionnées et dissuasives », indique le procureur Harouna Yoda.

Sidwaya.info