Journées nationales de la qualité 2023 : le management des risques et de la continuité d’activité à l’agenda

L’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a encore sacrifié à sa tradition. Elle organise les 5 et 6 octobre 2023 à Bobo-Dioulasso la 33e édition des journées nationales de la qualité sous le thème « Le management des risques et de la continuité d’activité pour une résilience de l’économie nationale ». Simultanément en collaboration avec l’Association burkinabè pour le management de la qualité (ABMAQ), se tient également la 12e édition du prix burkinabè de la qualité. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a présidé la cérémonie d’ouverture de ces journées. Il a d’entrée reconnu que les acteurs économiques nationaux font preuve d’une grande résilience et de croissance malgré le contexte difficile. Pour lui, malgré les dispositifs institutionnels développés pour soutenir cette résilience, sans intégration des meilleures pratiques de management des risques et de la continuité d’activités, les objectifs de gestion poursuivis ne sauront être durablement atteints.

La nécessité du management des risques

Les entreprises publiques et privées, a affirmé le ministre, sont confrontées à diverses menaces. Ces menaces, a-t-il poursuivi, peuvent concerner entre autres des catastrophes naturelles, des interruptions de services publiques, des perturbations ou ruptures des chaines d’approvisionnement, des cyberattaques, la violation des données et des attaques terroristes. Il est essentiel, aux dires de M. Poda, que des processus de gestion globale identifiant les menaces potentielles pour l’organisation soient davantage disséminés au sein des entités publiques et privées, de sorte à induire davantage l’amélioration des performances. « Il nous faut développer et intégrer ces outils en vue de créer des conditions favorables à l’éclosion d’une économie nationale dynamique constamment résiliente face aux crises », a-t-il déclaré. Serge Poda a par ailleurs souligné que la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso constitue une opportunité pour repenser les approches de développement et les modes de gouvernance en vue d’accroitre la résilience des organisations. Il a dit espérer que les discussions qui seront menées durant ces journées aboutiront à un plan d’actions sur la promotion de l’intégration de ces outils au niveau des différents secteurs économiques. Le Président du conseil d’administration (PCA) de l’ABMAQ, Mouktar Koné, a aussi souligné la nécessité du management des risques et de la continuité d’activité. « La présence d’un plan de continuité d’activités structuré permet, lorsqu’une crise majeure survient, de prendre des décisions adéquates dans le temps », a-t-il laissé entendre.

Il a reconnu cependant qu’aujourd’hui, la continuité d’activité reste encore sous-estimée et méconnue des problématiques des entreprises. Cette édition, a fait savoir le PCA de l’ABMAQ, a décidé de mettre l’accent et la lumière sur les deux outils importants pour leurs organisations. Ces outils, a-t-il fait savoir, sont nécessaires pour prendre en compte les éventuelles évolutions des risques, la vulnérabilité des processus, la réglementation et l’organisation même de l’entreprise. Le Directeur général (DG) de la société Afridia Industries, Jonas Bayoulou, porte-parole des parrains, a apprécié le thème à sa juste valeur. « La notion de continuité d’activité de management des risques et la résilience sont au cœur des enjeux des entreprises », a avoué M. Bayoulou. Et d’ajouter que face aux exigences croissantes des consommateurs en termes de droit de qualité et des services, les entreprises se doivent d’intégrer dans leur quotidien une approche de prévention de risques. Les deux jours seront meublés entre autres, de conférences, d’un panel, d’une exposition et de la cérémonie de remise des trophées du prix burkinabè de la qualité.

Alpha Sékou BARRY alphasekoubarry@gmail.com

Aurore Vanessa ONADJA (Stagiaire)