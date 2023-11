Sécurité routière : L’ONASER compte obliger les usagers de la route au port du casque et de la ceinture de sécurité

L’Office national de la sécurité routière du Burkina Faso (ONASER) a organisé le jeudi 16 novembre 2023, une journée portes ouvertes à son siège à Ouagadougou. A cette occasion, le directeur général de l’ONASER, Evariste Meda a indiqué que désormais ses agents vont désormais réprimer tous ceux qui ne mettront pas la ceinture de sécurité en voiture.

Concernant le port du casque, il a indiqué qu’un programme d’actions a été élaboré pour être mené sur le terrain avant de passer à la répression. Il s’agit d’informer la population sur l’importance du port du casque et d’amener celle-ci à s’engager et à prendre conscience des dangers liés au non port du casque.

Sidwaya.info