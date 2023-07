Zone de libre-échange continentale africaine : l’UEMOA peaufine sa stratégie régionale de mise en œuvre

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA (CCR-UEMOA) ont organisé un atelier de validation du rapport provisoire de la Stratégie régionale de renforcement de la compétitivité des Etats membres et du secteur privé de l’UEMOA, le mardi 25 juillet 2023, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA (CCR-UEMOA) sont en concertation du 25 au 27 juillet 2023, à Ouagadougou, à travers un atelier régional.

A cet effet, une centaine de participants venus des huit pays membres de l’Union vont examiner et valider la Stratégie régionale de renforcement de la compétitivité des Etats membres et du Secteur privé de l’UEMOA. Les travaux de cet atelier devraient permettre de disposer d’un document de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan d’actions de la ZLECAF.

« La stratégie essaie de voir les points forts et les points faibles de notre secteur privé national, son niveau de compétitivité et dans quelle mesure on pourrait le renforcer de façon à avoir un positionnement compétitif réussi sur le marché continental », a expliqué le consultant régional en charge de l’élaboration de la stratégie de la ZLECAF de l’UEMOA et la CCR, Abdoulaye Seck. Les documents de travail de l’atelier vont porter sur le rapport provisoire de la stratégie régionale de la ZLECAF, les termes de référence de l’étude, les stratégies de la ZLECAF des Etats membres, selon les organisateurs de l’atelier.

« On veut développer les capacités productives, commerciales pour pouvoir aller à l’assaut des marchés africains et jouer sur les mécanismes qui sous-tendent ces activités au niveau du cadre réglementaire, institutionnel de façon à ce que faire du business, entreprendre, commercer et produire soit quelque chose de relativement aisé pour qu’on puisse aller vers ces échéances continentales et relever le défi qui s’impose à nous », a-t-il confié.

Les participants devraient avoir pour tâches de valider le rapport conformément aux objectifs assignés dans les termes de référence, s’assurer de la prise en charge des préoccupations de tous les acteurs économiques et faire des recommandations pour améliorer le rapport et la stratégie régionale de la ZLECAF.

Répondre aux besoins naissants

« Le défi pour nous, secteur privé, Etat, Communauté économique régionale (CER) est de pouvoir répondre aux besoins qui surgissent de cette mutation géo-économique et saisir pleinement les possibilités qui en découlent. L’enjeu est de se donner les moyens(…)

