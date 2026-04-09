Bureau international du travail: le directeur général veut s’enquérir de la réalité du terrain

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le jeudi 9 avril 2026, le directeur général du Bureau international du travail (BIT), Gilbert Fossoun Houngbo.

Le patron de l’agence onusienne en charge du travail effectue une visite terrain au pays des Hommes intègres, pour s’imprégner de la réalité du terrain, en vue du renforcement de la collaboration et de la confiance mutuelle avec le gouvernement burkinabè. La visite de Gilbert Fossoun Houngbo s’inscrit donc dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que de la promotion des priorités nationales en matière de travail décent, de protection sociale et de dialogue social. « Il est important pour moi d’être sur le terrain pour pouvoir échanger avec les autorités afin d’être sûr que l’expérience technique que le Système des Nations unies met à la disposition des autorités se fasse sur la base de la volonté, de l’ambition et de la stratégie adoptée par le pays.

C’est une question de respect de la souveraineté nationale, une question d’appropriation nationale », a-t-il soutenu. Pour lui, dans un contexte où le constat sur le terrain est souvent diamétralement opposé à ce qui est relayé sur les réseaux sociaux et certains médias, il est plus que nécessaire de venir écouter les acteurs de premier plan. A cette audience, le chef de la diplomatie burkinabè et le directeur général du BIT ont eu des échanges fructueux, sur les principaux défis et les opportunités au Burkina Faso et dans les autres pays de l’espace confédéral. Selon Gilbert Fossoun Houngbo, il est primordial pour les pays de l’AES de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire, mais il est aussi important de renforcer le volet développement avec un accent sur l’employabilité des jeunes.

A ce sujet, il a salué les différentes initiatives du gouvernement burkinabè en matière de travail et d’emploi des jeunes, en les mettant au cœur des actions et programmes de développement, sans oublier les performances en matière de gouvernance économique et financière. Karamoko Jean Marie Traoré a vivement salué cette démarche visant à toucher du doigt la réalité sur le terrain, toute chose qui permet de changer les perceptions sur le Burkina Faso et de mieux ajuster les interventions. Il a dit sa satisfaction de l’engagement de l’OIT à œuvrer au renforcement de la coopération avec le Burkina Faso et les pays frères de l’AES. Justement, cette visite du directeur général du BIT s’inscrit également dans le cadre d’une tournée qu’il a engagée dans les trois pays de la Confédération AES.

DCRP/MAE