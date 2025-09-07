Campagne agricole humide 2025 : Une saison prometteuse dans le Djôrô

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animale et halieutique, le commandant Ismaël 𝑆ombié accompagné de son collègue des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi Roland Somda a visité des exploitations agricoles dans la région du Djôrô le vendredi 5 septembre 2025 dans le cadre de la campagne agricole humide 2025.

La campagne agricole humide 2025 dans la région du Djôrô est prometteuse, en témoigne le satisfecit du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animale et halieutique, le commandant Ismaël Sombié. En effet, il a visité des exploitations agricoles de la région, le vendredi 5 septembre 2025.

Il avait à ses côtés, son collègue des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi Roland Somda. Dans de village de Bafor, commune de Dano, dans la province du Ioba, les ministres Sombié et Somda ont marqué leur première halte pour visiter un champ de maïs d’un agriculteur modèle Pascal Somé, après avoir reçu une explication des techniciens, de la situation de la campagne agricole dans la région. Cet agriculteur exploite une superficie de 30 hectares. En plus du maïs, M. Somé produit du riz, du niébé, du sorgho de l’arachide et du coton. Selon le Directeur régional de l’Agriculture pour la région du Djôrô Aboudou Barro, les intrants sont arrivés à bonne date. Il s’agit de 883,87 t pour toutes les spéculations confondues.

«Il y a eu une prise de conscience générale»

Au niveau des engrais minéraux, la région a reçu 6815 t, comprenant le NPK, l’urée et la fumure organique. « Il y a eu de la sensibilisation auprès des populations avec l’appui des autorités au niveau local. Il y a eu également une prise de conscience générale qui fait qu’on constate une évolution significative quant à l’intéressement des populations aux activités agro-pastorales et agro-halieutiques dans la région. Je pense que c’est globalement satisfaisant», a déclaré le ministre de l’Agriculture Ismaël Sombié.

Dans son intervention, le ministre Roland Somda a aussi invité les populations à garder la même dynamique en suivant les conseils des autorités locales. Après la province du Ioba, la délégation s’est rendue dans la Bougouriba précisément dans le village de Ségré où la coopérative Tièka forte de 55 membres exploite une rizière de 43 hectares.

A ce niveau la réussite de la campagne ne l’ombre d’aucun doute. Toutefois, le commandant Ismaël Sombié a instruit de renforcer les investissements pour que les productions puissent davantage être accrues mais également de faire en sorte que ce qui est produit puisse être convenablement conservé. « La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) a fait le tour et je pense qu’elle a présenté le dispositif à l’ensemble des acteurs pour leur dire comment nous comptons opérer cette année avec bien sûr la subvention.

En amont et la SONAGESS va récupérer la production à la fin de la campagne pour assurer péréquation dans les moments difficiles. Maintenant, il faut gérer la spéculation pour éviter que la spéculation puisse induire des hausses de prix», a-t-il indiqué. Le bas-fond du village de Mougué, dans la commune de Bondigui a aussi reçu la visite de la délégation. Là également, la physionomie de la campagne présente un visage satisfaisant. Pour le producteur Layendé Traoré, l’accompagnement du gouvernement est à saluer. «Nous sommes très content de la visite du ministre à Mougué.

Nous avons reçu des entrants, du maïs et du riz. Nous sommes d’accord avec la proposition du gouvernement. Il y a des producteurs qui ont déjà signé des contrats pour vendre le maïs et le riz à la SONAGESS pour pouvoir sauver d’autres autres villages», a confié le producteur Layendé Traoré. Et le directeur régional de rassurer que les vivres sont disponibles sur le marché, à des prix accessibles.

#sidwaya.info