Campagne « Dèmè Sira » : Autorités et personnes vulnérables partagent un repas communautaire

Dans le cadre de la campagne nationale « Dèmè Sira », le gouverneur, Patrice Yéyé, a visité des structures d’encadrement et de prise en charge des personnes vulnérables, le jeudi 15 janvier 2026 à Banfora. A l’occasion, la direction régionale de l’action humanitaire des Tannounyan a organisé un repas communautaire au profit des bénéficiaires.

La direction régionale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale des Tannounyan continue de dérouler son programme dans le cadre de la campagne nationale « Dèmè Sira ». Dans ce sens, elle a organisé une série d’activités, le jeudi 15 janvier 2026 à Banfora. Il s’agit d’une visite de structures d’encadrement et de prise en charge des

personnes vulnérables, conduite par le gouverneur des Tannounyan, Patrice Yéyé, et d’un repas communautaire organisé au profit des personnes vulnérables.

Dans la cour de la maison de la Femme de Banfora, des centaines de personnes vulnérables se sont retrouvées autour du repas communautaire. Un repas qui a été partagé avec le gouverneur et plusieurs autorités locales. Pour Patrice Yéyé, c’est toute une symbolique qui caractérise ce repas. A travers cette communion autour d’un repas, a-t-il dit, c’est un appel lancé à toutes les filles et tous les fils de la région à inscrire la solidarité dans leur quotidien.

La solidarité, a souligné le gouverneur, a toujours été un levier de cohésion depuis nos ancêtres, même si malheureusement aujourd’hui, a-t-il reconnu, force est de constater que cette valeur est en train de décliner dans les communautés au profit de l’individualisme. A l’en croire, c’est en vue de réinscrire la solidarité d’antan à l’ordre du jour dans la société burkinabè que le président du Faso a pris l’initiative de lancer « Dèmè Sira ». Une occasion pour le gouverneur d’appeler tout le monde à la solidarité et au partage.

« Que tous ceux qui en ont songent à ceux qui n’en ont pas et qui sont dans des difficultés. C’est à ce prix que nous allons bâtir un Burkina Faso solidaire », a-t-il lancé.

Plusieurs activités menées

La Directrice régionale (DR) en charge de l’action humanitaire des Tannounyan, Wend-Kuuni Bernadette Yaméogo, a laissé entendre que depuis le lancement de la campagne au niveau régional, le 19 novembre à Banfora, plusieurs activités ont été menées sous l’égide de la direction. Elle a cité, entre autres, la collecte de dons qui se poursuit jusqu’au 30 janvier, la collecte de sang actuellement en cours, des causeries réalisées dans des communes de la Léraba et de la Comoé, ainsi qu’un concours visant à valoriser les mécanismes endogènes de solidarité. En termes de bilan, a affirmé Mme Yaméogo, la mobilisation et l’engouement sont au rendez-vous dans cette campagne, et elle a dit nourrir un fort espoir qu’au soir du bilan, sa région ne sera pas au dernier rang. La DR a réitéré l’appel à une participation massive à cette campagne de solidarité qui tend vers sa fin.

« Ça ne demande pas forcément une forte somme. Quelle qu’en soit la somme, pourvu qu’on sente votre volonté de participer à ce partage », a confié Wend-Kuuni Bernadette Yaméogo.Plus tôt dans la matinée, la visite conduite par le gouverneur a concerné trois structures. La délégation s’est d’abord rendue au berceau des enfants de Bounouna, un centre d’accueil pour orphelins, puis à l’Association Samaria, avant de terminer sa visite au Centre d’encadrement et de prise en charge des personnes handicapées de Banfora.

