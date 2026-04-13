Carnet santé : Eruption cutanée, Les causes sont multiples

Une éruption cutanée ou rash est une apparition généralement transitoire de lésions sur la peau. Il peut s’agir de rougeurs, de plaques ou encore de boutons. Elle peut survenir au cours d’une maladie d’origine infectieuse ou parasitaire, ou encore au cours d’une intoxication médicamenteuse. Les causes étant nombreuses, il convient de porter un diagnostic précis, afin de proposer un traitement adapté.

Le rash, éruption cutanée en français, désigne l’apparition soudaine et passagère de boutons ou de plaques rouges. Le rash apparait souvent pendant la manifestation des premiers symptômes d’une maladie et s’accompagne parfois d’une augmentation de la température, de nausées, de diarrhées et de douleurs articulaires. Un rash peut durer de quelques heures à une semaine selon la cause.

Les éruptions cutanées peuvent être liées à plusieurs facteurs : un problème de peau ; une affection plus étendue de l’organisme ; des effets secondaires d’un traitement ; des symptômes de maladies bénignes ou graves. Lorsque votre peau entre en contact avec une substance irritative ou que vous tolérez mal, elle peut réagir par des rougeurs ou des boutons sur la zone concernée. Une éruption cutanée peut provenir d’une réaction allergique à un aliment, un produit cosmétique, un médicament, une piqure d’insecte ou un animal. La pathologie peut également être due à une infection. C’est le cas par exemple de la varicelle, la rougeole et la rubéole où le virus provoque des éruptions cutanées. On note aussi des infections bactériennes comme le SIDAs, provoqué par le VIH (Virus de l’immunodéficience humaine). L’infection à la Covid-19 peut en outre provoquer des éruptions cutanées.

Comment soigner le rash ?

En fonction de la cause, les éruptions cutanées peuvent se présenter sous des formes très différentes. Ce phénomène peut s’étendre à l’ensemble du corps ou rester isolé. La propagation des lésions peut être rapide ou s’effectuer de façon très lente. Il est donc important de les faire examiner afin d’obtenir un traitement approprié. La façon dont votre éruption cutanée peut être traitée dépend donc entièrement du type de maladie dont vous êtes victime. Il peut s’agir d’un traitement anti-inflammatoire, anti-allergique, ou anti-infectieux. Les traitements peuvent être locaux et se présenter sous forme de crèmes, pommades, lotions ou poudres. Ils peuvent être oraux sous forme de comprimés notamment dans certaines causes allergiques ou infectieuses. En cas d’allergie médicamenteuse, le médicament responsable sera stoppé. Des antihistaminiques ou des crèmes à base de corticoïdes pour soulager les démangeaisons seront utilisés en cas de réactions légères. En cas d’allergie cutanée, n’appliquez surtout pas de crème ou pommade en automédication sans l’avis favorable d’un médecin. Vous ne savez pas comment votre peau va réagir. Evitez tout contact avec l’allergène. Vous pouvez utiliser un traitement naturel pour apaiser vos douleurs et démangeaisons en posant une compresse imbibée d’eau froide sur vos lésions cutanées.

Abdoulaye BALBONE

Source : https://www.passeportsante.net/portail/problemes-maladies