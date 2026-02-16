Célébration du Nouvel An chinois : une passerelle culturelle entre la Chine et l’Afrique

Par
BH SIDWAYA
-

En cette veille du Nouvel An chinois, alors que des millions de familles s’apprêtent à accueillir une nouvelle année placée sous le signe du renouveau, cette fête traditionnelle revêt cette année une dimension particulière. Inscrite depuis le 4 décembre 2024 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, elle incarne désormais une richesse partagée au-delà des frontières.

Pour Karim Badolo, journaliste burkinabè vivant et travaillant en Chine, cette reconnaissance offre une opportunité unique de rapprochement entre les cultures africaine et chinoise. À l’occasion de l’Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique, il voit dans cette fête un symbole fort de partage et de dialogue entre les peuples.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

