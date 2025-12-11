Commémoration du 11-Décembre 2025 133 filles et fils distingués dans le Liptako

La région du Liptako a commémoré, le 65e anniversaire de l’ascension à l’indépendance du Burkina Faso, le jeudi 11 décembre 2025 à Dori.

Le Liptako a célébré le 65e anniversaire de l’ascension à la souveraineté nationale et internationale du Burkina, le jeudi 11 décembre 2025, à Dori, sur le thème « Sacrifice de nos martyrs, flamme de notre résistance : ensemble pour une souveraineté totale et assumée ». C’est dans la sobriété que la cérémonie a été organisée. Pour cela, elle a été marquée par l’honneur militaire, la revue des troupes, la lecture du discours du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré par le gouverneur de la région du Liptako et enfin la décoration des filles et fils pour services rendus à la nation.

Le gouverneur de la région du Liptako, Abdoul Karim Zongo, a rappelé que cela fait plus de dix ans de combat, d’adversité, de résistance dans une guerre que les impérialistes ont imposée au Burkina dans l’objectif de contrôler ses ressources. « Malgré les multiples manèges, le Burkina reste debout grâce aux sacrifices de ses dignes filles et fils, et grâce à la mobilisation exceptionnelle des Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora.

C’est donc l’occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos Forces armées, aux Forces de sécurité intérieure, aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) et à tous nos compatriotes tombés pour la Patrie », a-t-il souligné. Pour ce qui concerne sa circonscription administrative, M. Zongo a confié que les forces combattantes et les VDP

en étroite collaboration avec les populations travaillent à la reconquête du territoire.

Sur le plan de l’éducation, l’administrateur civil a salué la résilience des différents acteurs dont la contribution a permis à la région d’engranger de très bons taux aux examens scolaires en 2025. Il a également témoigné sa reconnaissance aux acteurs des autres domaines d’activités qui travaillent d’arrache-pied pour l’épanouissement et le bien-être des populations. Dans l’optique de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble, il a exhorté les différentes communautés à cultiver la tolérance, l’entraide et le l’acceptation mutuelle en vue de participer au développement de la région du Liptako.

C’est pourquoi, M. Zongo a laissé entendre que la commémoration du 65e anniversaire de l’accession du Pays des Hommes intègres à la souveraineté nationale et internationale est un moment d’introspection en vue d’évaluer le chemin parcouru et d’envisager ensemble l’avenir pour une souveraineté véritable et assumée. La cérémonie s’est achevée par la remise de distinctions humoriques à 133 citoyens du Liptako pour la valeur et la constance des services rendus à la nation. Il s’agit de 11 récipiendaires dans l’Ordre de l’Etalon, 20 dans l’Ordre du mérite burkinabè, 73 dans les Ordres spécifiques et 29 personnes ont reçu des médailles d’honneur des collectivités locales.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr