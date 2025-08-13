Communiqué nécrologique : Decès de El Hadj DERA Lassané

COMMUNIQUE NECROLOGIQUE :

SA MAJESTE NAABA TIGRE DE TEMA BOKIN

Les grandes familles DERA à Tema (Langin), Zerkoum, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Dédougou et Dalo.

La grande famille SANNE à Ouagadougou, Mogtédo et Zorgho.

Le Yar Naaba de Laye DERA Ismaël.

El Hadj DERA Yacouba à Nanoro.

La VEUVE Madame DERA Lassané, née SANNE Hazarata à Ouagadougou.

Les enfants :

Madame GAM/DERA Kadidia Ragominziligba à Ouagadougou ;

Madame OUEDRAOGO/DERA Witub Yaanda Aïda à Ouagadougou ;

Monsieur DERA Cheick Tidiane Dapouyimba à Houston (USA).

Les petits enfants Assiam Faouzia, Houssein Ariel, Wendyam Naëlle Damaris, Salim Nathan, Wendbenedo Inaaya, Hicham Mathéo, Hassan Abdallah.

Les familles alliées GAM, OUEDRAOGO, NACRO.

Ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu le mardi 12 août 2025 de El Hadj DERA Lassané, Ingénieur statisticien économiste à la retraite, de suite de maladie.

Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement.

Puisse Allah lui accorder sa miséricorde !