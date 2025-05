Concours de journalisme sur la victoire russe de mai 1945: Boukary Bonkoungou remporte le premier prix

Le concours de productions journalistiques sur la victoire de la Russie lors de la Grande guerre patriotique (1941-1945) a livré son verdict, samedi 24 mai 2025, à Ouagadougou. Le journaliste Boukary Bonkoungou des Editions Sidwaya remporte le premier prix parmi quatre lauréats retenus.

L’ambassade de la Fédération de Russie au Bur-kina Faso et l’association russo-burkinabè, « African Initiative », ont officiellement proclamé les résultats du Concours de productions journalistiques sur la victoire de la Russie lors de la Grande guerre patriotique (1941-1945), samedi 24 mai 2025, à Ouagadougou. C’est le journaliste Boukary Bon-koungou des Editions Sidwaya qui a remporté le premier prix avec une récompense en nature composée d’un poste téléviseur, d’un smartphone, d’un agenda et d’une attestation de participation.

Les trois autres lauréats de cette compétition organisée pour la première fois, sont dans l’ordre de mérite : Wendyam Yves Kévine Zoungrana de Afrikinfos, Roland Ky de Net Afrik et Boukaré Ouédraogo de l’Agence d’information du Burkina (AIB). Ils ont reçu chacun un smartphone, un agenda et une attestation de participation. L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Alexandrovitch Martynov, a salué l’intérêt porté au concours par les journalistes qui ont mis en lumière la victoire de la Russie lors de la 2e Guerre mondiale contre le nazisme et le fascisme.

« La célébration de cette victoire de la Russie a connu l’organisation de plusieurs évènements à Ouagadougou : une caravane de reconnaissance suivie d’un dépôt de gerbe de fleurs en mémoire des disparus, un concours à l’endroit des journalistes et des scolaires dans le domaine du dessin », a déclaré le diplomate russe.

Tirer leçon des rapports antérieurs

Le président de « African Initiative », Azenwo Soumaïla Ayo, a soutenu que l’association a tiré leçon des rapports qui ont existé, autrefois, entre l’Afrique d’une manière générale (et avec le Bur-kina Faso, en particulier) et l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques

(ex-URSS). « C’est dans le cadre du 80e anniversaire de la célébration de la victoire russe lors de la Grande guerre patriotique que nous avons initié ces concours. Pour les jeux-concours de dessin, mieux les talents sont détectés tôt, mieux ils sont suivis. La Russie est une Nation avancée dans le domaine du dessin.

Pour les journa-listes, nous attendons qu’ils soient engagés pour la paix au profit des peuples bur-kinabè et russe », a fait savoir le président de « African Initiative ». Un concours de dessin a été également initié à l’endroit des élèves des lycées et collèges Le lauréat, l’élève de 5e, Mohamed Nikiéma, a appelé à un sursaut patriotique, par ses images, pour vaincre le terrorisme et booster le développement du Burkina Faso. « Je remercie African Initiative et l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso pour m’avoir permis de m’exprimer à travers le dessin et de remporter le premier prix »,

a-t-il laissé entendre.

L’enseignant et attaché d’éducation au lycée municipal Nioko I, Djibril Zo, a été reconnaissant aux initiateurs du concours pour « l’ingénieuse idée » de permettre aux élèves de faire preuve de patriotisme, à travers le thème : « Pour ma patrie, je m’engage ». « African Initiative » ou Initiative africaine, en Français, est une association à but humanitaire créée en 2023 par des Russes et des Burkinabè.

La Rédaction