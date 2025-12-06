Confédération des États du Sahel : des envoyés spéciaux du Président Ibrahim TRAORÉ reçus par le Président TIANI

Une mission envoyée par le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a été reçue, ce samedi, par Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane TIANI, Président de la République, Chef de l’État du Niger. Les émissaires ont transmis un message du Président burkinabè à son homologue nigérien.

Selon le Chef de mission, M. Bassolma BAZIÉ, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-AES) du Burkina Faso, ce message empreint de fraternité et de solidarité réaffirme les relations privilégiées et multi séculaires entre les deux nations. Des rapports consolidés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel qui unit le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Direction de la communication de la Présidence du Faso