Construction d’une nation souveraine: un colloque international pour évaluer la contribution des arts dramatiques

En prélude à la Ve édition de la Nuit des Lompolo, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme organise un colloque international sur le thème : « Représentations identitaires et expressions culturelles dans les arts dramatiques », du 22 au 23 octobre 2025 à Ouagadougou.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est con

vaincu que les arts dramatiques ont un potentiel en matière de sensibilisation et d’expression des valeurs culturelles d’un peuple. C’est ainsi qu’il a décidé d’associer à la « Nuit des Lompolo » des activités de réflexions pour une meilleure contribution du secteur au développement du Burkina. Pour la deuxième fois consécutive, le département en charge des arts organise du 22 au 23 octobre 2025 à Ouagadougou, un colloque international en prélude à la Ve édition de la soirée de distinctions des acteurs méritants des arts dramatiques. Cette année le thème choisi est « Représentations identitaires et expressions culturelles dans les arts dramatique ».

Durant 48 heures, les participants vont s’interroger sur le concept et les formes de représentations identitaires dans les 5 catégories des arts dramatiques que sont le théâtre, le conte, l’humour, les marionnettes et le cirque. Le président du comité scientifique du colloque, le Pr Yves Dakouo a indiqué que plus d’une trentaine de propositions de

communications ont été enregistrées. Au regard de la richesse des propositions de communications reçues par le comité scientifique et des origines diversifiées des communicateurs, il s’est dit confiant que les objectifs du colloque seront atteints. Il a aussi soutenu que les réflexions seront menées en trois actes. Le premier volet concerne les arts dramatiques et la valorisation de la culture. De l’avis du professeur, il s’agit de voir comment les productions dramatiques représentent l’image des burkinabè. Le deuxième volet s’intéresse à la création artistique et la souveraineté nationale. Cette partie entend mener la réflexion sur comment les artistes par leurs créations peuvent contribuer à la construction d’une nation souveraine à savoir la capacité de l’Etat à maitriser ses frontières et à consolider ses relations avec les autres Etats.

Des propositions attendues

Le dernier volet s’intéresse aux arts dramatiques comme facteurs d’ouverture au monde, a fait savoir M. Dakouo. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo qui a présidé l’ouverture du colloque s’est réjoui de savoir que les arts dramatiques sont d’intérêt et mobilisent autant de compétences et de participants. Il a donc remercié les acteurs venus du Mali, du Niger, du Togo, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Danemark, de la Suisse et des différentes régions du Burkina Faso. Il a aussi invité les enseignants-chercheurs, chercheurs, praticiens et cadres de l’administration publique des arts dramatiques à faire des propositions dans l’intérêt de la nation. Dans la même veine, le directeur général de la culture et des arts, Moctar Sanfo, a relevé que les solutions qui sortiront de ce conclave peuvent permettre, dans un contexte de défis sécuritaires, d’accompagner l’élan du gouvernement dans la conquête de l’intégrité du territoire national et d’asseoir une société paisible. Concernant la nuit des Lompolo qui se tiendra le 24 octobre 2025 au Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA), 27 prix officiels seront décernés aux acteurs les plus méritants dans le secteur des arts dramatiques, a-t-il confié.

Abdoulaye BALBONE