Coopération Burkina Faso-Vatican: le Premier ministre reçoit le nonce apostolique

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mercredi 15 janvier 2026, Monseigneur Éric Soviguidi, représentant du Saint-Siège au Burkina Faso. Cette visite s’inscrit dans le cadre des prises de contact entreprises par le nonce apostolique au début de sa mission.

Au cours des échanges, Monseigneur Éric Soviguidi a exprimé sa gratitude au gouvernement pour l’accueil chaleureux et les facilités mises à sa disposition. Il a indiqué avoir déjà entrepris des visites de terrain, au cours desquelles il dit avoir constaté

« une belle synergie entre les communautés » ainsi qu’une entente exemplaire entre les confessions religieuses. Il a souhaité poursuivre ces déplacements à travers le pays tout en priant pour le retour de la paix et de la stabilité.

L’entretien a également porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Sahel. A ce sujet, Monseigneur Soviguidi a rappelé que « le Saint-Siège entend poursuivre son plaidoyer au plan international afin que la crise au Sahel soit comprise dans toute sa complexité et appréciée à sa juste valeur par la communauté internationale ».

Le représentant du Saint-Siège a également salué les efforts du Burkina Faso en matière de souveraineté, de cohésion sociale et de reconquête du territoire. « Chaque pays a le droit de faire ses choix, qu’il s’agisse de son développement ou de ses relations internationales, et le Saint-Siège accompagnera le peuple burkinabè dans le respect de ses orientations souveraines », a-t-il affirmé.

Abordant la coopération bilatérale, Monseigneur Soviguidi a réaffirmé l’engagement du Vatican à consolider ses relations avec le Burkina Faso, soulignant que « le Saint-Siège attache une importance particulière aux bonnes relations de collaboration et de coopération qui ont toujours existé avec le Faso ». Il a réitéré la disponibilité de la nonciature à soutenir les actions de l’Eglise catholique, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’assistance aux populations vulnérables, en particulier les personnes déplacées internes.

Le Premier ministre a, pour sa part, exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et le Saint-Siège, tout en réaffirmant la disponibilité du gouvernement à œuvrer à son renforcement. Il a salué l’engagement constant du Vatican pour la paix, la concorde sociale et l’appui aux efforts nationaux.

Arrivé au Burkina Faso le 1er décembre 2025, Monseigneur Éric Soviguidi a présenté ses lettres de créance au Président du Faso le 5 décembre 2025, marquant ainsi le début officiel de sa mission. Depuis lors, il poursuit une série de visites de courtoisie auprès des autorités nationales.

DCRP/Primature