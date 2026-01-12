Coopération: le Burkina et la Russie signent une convention dans les domaines de l’enseignement supérieur et des sciences

Le Burkina Faso et la Fédération de Russie ont officialisé un mémorandum d’entente, ce lundi 12 janvier 2026, à Ouagadougou, à travers une signature de convention pour l’extension et l’approfondissement de la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et des sciences.

Cette signature a été matérialisée par le ministre de l’Enseignement supé-rieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano et madame Nataliia Krasovskaia, directrice exécutive du centre de la diplomatie publique de la Fédération de Russie. A travers cette convention d’une durée de cinq, les deux parties ont pris l’engagement de renforcer leur coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et des sciences par l’échange d’informations, d’expérience et l’organisation d’activités con-jointes.

Désormais, elles collaboreront à la conception et à la mise en œuvre conjointe des program-mes de mobilité académique des étudiants, des chercheurs et des enseignants, englobant les échanges académiques, les stages, la participation aux universités d’été et autres formations d’intérêt pour les deux parties et arrêtées de commun accord. Le Pr Adjima Thiombiano a salué de ce mémorandum. Il a émis le vœux que cet accord porte des fruits au bénéfice des deux peuples.

« Cette volonté est de faire de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un vecteur d’émancipation, de coopération et de souveraineté », a indiqué le ministre. Cette convention intervient après la signature, le 25 février 2025, de six conventions entre les universités des deux pays dans le domaine de l’enseigne-ment supérieur. Elle va faciliter aussi l’organisation et l’anima-tion des événements scienti-fiques comme les conférences, séminaires, forums et tables rondes scientifiques sur des sujets d’intérêt commun dans le secteur de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche scientifique, s’est réjoui le Pr Adjima Thiombiano. Nataliia Krasovskaia, directrice exécutive du centre de la diplomatie publique de la Fédération de Russie se dit satisfaite de cette conclusion qui inter-vient à la veille des deux ans d’anniversaire de la Maison russe à Ouagadougou.

Cette convention vient, selon elle, renforcer la dynamique de coopération déjà enclenchée entre les deux pays. « Concrè-tement, la convention guidée par la responsabilité, l’égalité et le respect mutuel va permettre de bâtir un pont solide dans le domaine de l’enseignement supérieur et des sciences »,

a-t-elle souligné.

DCRP-MESRI