Délivrance des pièces administratives de la commande publique: Tapez, https://secop.finances.bf/

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a officiellement lancé le système électronique de délivrance des pièces administratives de la commande publique dénommé : « SECOP », le lundi 23 juin 2025, à Ouagadougou.

Après e-Douanes, e-Timbre, Faso Arzeka, la plateforme SyC@D, … le ministère de l’Economie et des Finances poursuit inexorablement la digitalisation des services de l’administration économique et financière. Aujourd’hui, c’est le sous-secteur des marchés publics qui est concerné par ce processus de dématérialisation des services publics. En effet, le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, accompagné des ministres chargés de la Transformation digitale, Aminata Zerbo, et des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a officiellement lancé le système électronique de délivrance des pièces administratives de la commande publique, dénommé : « SECOP », le lundi 23 juin 2025, à Ouagadougou.

Désormais pour le dépôt ou la demande de certains documents entrant dans la constitution des dossiers de la commande publique, les prestataires n’ont plus à perdre du temps et à encourir des risques en se déplaçant physiquement dans les administrations compétentes pour solliciter lesdites pièces. Il suffit de quelques clics sur la plateforme : SECOP, à travers l’adresse https://secop.finances.bf/, et le document électronique offert sollicité est délivré.

Sont concernés par cette plateforme de réception et de demande de documents en ligne, quatre pièces administratives, à savoir l’Attestation de situation fiscale (ASF), l’Attestation de situation cotisante (CNSS), l’attestation de non-engagement de l’Agence judiciaire de l’Etat (AJE) et l’Attestation de la Direction régionale du travail et de la protection sociale (DRTPS).

Trois autres pièces utilisées dans les marchés publics sont également concernées. Il s’agit de l’attestation ANPE, l’attestation d’inscription au registre du commerce et de l’attestation de non-faillite. Pour le moment, le SECOP automatise la délivrance de certaines pièces comme l’ASF et l’AJE. La délivrance automatique des autres pièces devant s’opérer avec le temps. Pour bénéficier des services en ligne de la plateforme SECOP, le prestataire demandeur doit être simplement à jour de ses obligations vis-à-vis de l’administration publique.

Selon le directeur général du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, Alfred Thiombiano, l’opérationnalisation de la SECOP entre dans le cadre de la digitalisation du processus de la commande publique en cours depuis quelques années. « Mais, elle a été dictée par la situation sécuritaire qui limite le mouvement des acteurs de la commande publique, l’engagement du gouvernement à offrir des services publics de qualité aux usagers, sans oublier l’implémentation de Faso Arzeka qui facilite les paiements en ligne », a-t-il ajouté.

Gagner en efficacité, transparence et équité

Pour faciliter son appropriation par les usagers, en l’occurrence les prestataires souhaitant participer à la commande publique, un dispositif est mis en place à cet effet, à travers des sessions de formations, des capsules, des centres d’appel à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, et avec possibilité de se déplacer vers des équipes pour obtenir un accompagnement.

En tant que levier stratégique de développement économique, de création d’emplois et de promotion du secteur privé national, mais dont le fonctionnement demande des procédures claires, rapides et accessibles, la digitalisation de la délivrance des pièces administratives de la commande publique était un impératif, a souligné, le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo.

« Avec le SECOP, nous offrons désormais aux soumissionnaires aux marchés publics la possibilité d’obtenir, en un temps record et sans se déplacer, toutes les pièces administratives exigées, pourvu qu’ils soient à jour de leurs obligations légales et réglementaires. C’est un saut qualitatif majeur qui allège les démarches, réduit les délais, et favorise l’accès équitable aux opportunités d’affaires publiques », s’est-il réjoui.

Pour lui, la plateforme SECOP constitue une avancée structurante dans la transformation de l’administration publique burkinabè. Car, en combinant accessibilité, rapidité et équité dans l’accès aux documents administratifs de la commande publique, elle renforce la transparence, réduit les coûts cachés et lutte efficacement contre les pratiques opaques qui freinent l’investissement privé et la concurrence loyale.

« C’est donc un levier puissant de gouvernance, mais aussi un signal fort adressé à tous les acteurs économiques : celui d’un Etat qui innove, qui simplifie et qui se modernise pour mieux servir », a martelé le ministre Nacanabo. Il a par ailleurs réaffirmé la volonté bien affichée de son département de poursuivre sa dynamique irréversible de numérisation des procédures budgétaires, financières et administratives et ce, conformément à la vision portée par les plus hautes autorités de bâtir une administration plus performante, plus proche des citoyens, et plus apte à accompagner les mutations économiques et sociales de notre temps.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Lydia Esther BILLA

(Stagiaire)