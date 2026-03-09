Démocratie populaire intégrale en Chine : Participation citoyenne et bien-être de tous

L’Assemblée populaire nationale (APN) et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) (Deux Sessions) sont réunies à Pékin en Chine pour délibérer sur les affaires d’État et sur la feuille de route annuelle du gouvernement. Les Deux Sessions politiques annuelles incarnent l’expression de la démocratie populaire intégrale en Chine. Elles sont un moment de dialogue national inclusif par les biais des députés à l’APN et des membres de la CCPPC. Les aspirations du peuple, les réformes et la modernisation chinoise sont largement abordées au cours de rendez-vous politique annuel. Mais, au-delà des Deux Sessions, comment la démocratie populaire intégrale est-elle vécue au quotidien en Chine ? Quel est le degré de participation citoyenne dans ce processus démocratique ? Quels sont ses principes fondamentaux ?

La démocratie populaire intégrale est un concept central de la politique démocratique socialiste aux caractéristiques chinoises. Elle pose le principe que la démocratie ne se limite pas aux élections, mais imprègne l’intégralité du processus de la gouvernance nationale et de la vie sociale. Elle se traduit dans la réalité en termes d’inclusion citoyenne, d’initiatives mises en œuvre pour développer la nation et favoriser le bien-être du peuple dans son ensemble. La démocratie populaire intégrale recèle quatre dimensions principales qui lui donnent contenu et sens.

La première dimension est relative à une participation démocratique sur l’ensemble de la chaîne. Plus qu’une démocratie « ponctuelle », la démocratie populaire intégrale est une chaîne complète qui englobe les élections, les consultations, les prises de décision, la gestion et le contrôle démocratiques. De manière concrète, cela signifie que le peuple a non seulement le droit d’élire ses représentants, mais aussi celui d’exprimer continuellement son opinion avant et après l’élaboration des politiques. Par exemple, lors de la consultation publique sur les projets de loi ou de la mise en place de points de contact législatifs locaux, les citoyens ordinaires peuvent directement participer au processus législatif. La participation citoyenne est permanente à travers des canaux qui permettent la prise en compte des avis.

La deuxième dimension se rapporte à une couverture institutionnelle tous azimuts. Cela se matérialise à travers une série de dispositifs institutionnels. Il s’agit du système de l’Assemblée populaire qui garantit au peuple l’exercice de son pouvoir par le biais des assemblées populaires. Il y a également le système de coopération multipartite et de consultation politique dirigé par le Parti communiste chinois (PCC). Celui-ci prend appui sur la « démocratie consultative » pour mener de vastes consultations avant la prise de décision et pendant sa mise en œuvre afin de rechercher le plus grand consensus. Enfin, il y a le système d’autonomie de masse au niveau de la base. Ce niveau concerne les comités de villageois, ceux de résidents et les assemblées des représentants des travailleurs qui permettent au peuple d’exercer directement ses droits démocratiques dans les affaires de sa vie quotidienne.

La troisième dimension est inhérente à la participation la plus large des citoyens. Elle permet aux personnes de différents niveaux et de différents secteurs d’activités de participer aux prises de décision. Des grandes orientations politiques nationales aux questions plus spécifiques de la vie quotidienne comme le tri des déchets ou la gestion des places de stationnement dans un quartier, elle cherche à trouver le plus grand dénominateur commun de la volonté populaire. Sa caractéristique réside dans son volet démarche et inclusion, c’est-à-dire que la démocratie imprègne tout le processus, de la proposition des sujets au retour des résultats.

Quant à la quatrième dimension, elle concerne les réalisations démocratiques substantielles. La démocratie populaire intégrale insiste sur l' »efficacité » de la démocratie, autrement dit qu’il ne s’agit pas seulement de résoudre le problème de « qui gouvernera », mais plus encore de répondre à la question de savoir « comment mieux gouverner ». Elle vise à transformer la démocratie en une efficacité de la gouvernance, afin que les décisions reflètent véritablement la volonté du peuple et que leur mise en œuvre soit assurée par un contrôle démocratique.

En clair, la démocratie populaire intégrale est un exercice plein et permanent de la volonté populaire. Les citoyens, en plus d’élire leurs représentants, ont voix au chapitre et participent de manière active à la vie de la société. À titre illustratif, lors de l’élaboration du 14ᵉ plan quinquennal, le PCC a mené, pour la première fois de son histoire, une consultation en ligne. Parmi les millions de suggestions reçues, un internaute avait proposé un système d’entraide aux personnes âgées dans les zones rurales densément peuplées. Cette suggestion a été intégrée au 14ᵉ plan quinquennal et est devenue une mesure concrète du plan.

Dans le même registre, en 2025, la quatrième session plénière du XXᵉ Comité central du PCC a examiné et adopté les « Propositions du Comité central du Parti communiste chinois sur l’élaboration du 15ᵉ plan quinquennal de développement économique et social ». De mai à juin en 2025, une consultation en ligne, menée pour élaborer ce plan, a permis de recueillir plus de trois millions de suggestions d’internautes. Cela traduit avec éloquence l’expression de la démocratie participative à tous les niveaux.

La démocratie populaire intégrale est un processus de mobilisation générale de tous les Chinois dans un élan de consensus et de solidarité. Une nation qui avance est une nation qui privilégie le dialogue inclusif et qui est à l’écoute de toutes les sensibilités. Pour consolider la stabilité institutionnelle, l’unité nationale et l’engagement autour de la modernisation chinoise, le peuple exerce pleinement ses droits à travers les élections, les consultations et les prises de décision. En d’autres termes, l’aspiration à une vie meilleure pour tous est un principe fondamental que défend la démocratie populaire intégrale.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français