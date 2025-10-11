Don à Faso Mêbo : le personnel du CSC mobilise 13 tonnes de ciment, 10 brouettes et 36 pelles

Les membres du Collège des conseillers, le personnel administratif, ainsi que les anciens conseillers et des agents à la retraite, ont fait don, ce samedi 11 octobre 2025 à Ouagadougou, à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. D’une valeur de près de 1 700 000 francs CFA, ce don est composé de 13 tonnes de ciment, 10 brouettes et 36 pelles.

En plus de l’appui matériel, le CSC s’est fortement mobilisé sur le site de production de pavés au Lycée Philippe Zinda Kaboré, participant activement à la confection de pavés destinés aux chantiers d’embellissement.

Selon le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, « ce don, certes modeste, est plein de symbolisme, parce qu’il montre et réaffirme l’adhésion du personnel du Conseil supérieur de la communication à la vision du président du Faso, le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, de transformer durablement le visage de nos villes à travers la construction de routes et l’embellissement de nos cadres de vie ». Au-delà de son symbolisme, a-t-il dit, le CSC a voulu par-là marquer son adhésion totale et entière aux idéaux de la Révolution populaire progressiste. Espérant que d’autres partenaires vont emboîter les pas au CSC pour qu’ensemble, nous puissions construire notre nation, le président Ouédraogo n’a pas manqué de saisir l’occasion pour remercier chacun les travailleurs de l’institution pour sa contribution à l’initiative dénommée « Un agent, un sac de ciment », et plus particulièrement, les anciens collaborateurs qui ont montré qu’ils restent attachés à la famille CSC.

Cette cérémonie de don du CSC à Faso Mêbo entre dans le cadre de la 2è phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025. Outre cette activité, le programme prévoit une montée des couleurs avec le port de tenues Faso dan fani, Koko dunda ou tout autre tissu traditionnel, le lundi 13 octobre 2025, et une opération de salubrité de la devanture et de l’enceinte du siège du CSC, le jeudi 16 octobre 2025.