En route pour la SNC: Deux jours pour choisir les ambassadeurs des Tannounyan à la biennale culturelle

La Semaine régionale de la Culture (SRC) 2025 des Tannounyan s’est déroulée à Banfora les 11 et 12 octobre. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu le samedi 11 octobre 2025, sous le patronage du gouverneur des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié.

Tout en encourageant les artistes, les groupes artistiques et les sportifs traditionnels à s’exprimer, le gouverneur a invité le public à sortir nombreux pour les soutenir.

Des dizaines de participants, répartis dans les disciplines des arts du spectacle, des arts culinaires et des sports traditionnels, rivaliseront de talent afin de désigner les meilleurs dans chaque domaine.

Les lauréats représenteront la région lors de la phase finale de la Semaine nationale de la Culture (SNC) 2026.

La proclamation des résultats est attendue dans l’après-midi du dimanche 12 octobre.

À noter que les SRC 2025 constituent la phase de qualification pour la prochaine SNC, prévue à Bobo-Dioulasso, du 25 avril au 2 mai 2026.

Alpha Sékou BARRY

