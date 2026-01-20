Économie chinoise : 5% de croissance sur trois années consécutives

En dépit d’un contexte mondial des échanges économiques et commerciaux marqué par les tarifs douaniers, l’économie chinoise s’est distinguée par sa résilience en affichant au compteur un taux de croissance de 5% en 2025. Selon les statistiques du Bureau d’État des statistiques publiées le 19 janvier, le PIB de la Chine a atteint 140 187,9 milliards de yuans en 2025. La Chine maintient depuis trois années consécutives un taux de croissance stable, signe de la résistance de son économie aux chocs extérieurs. Au cœur de cette performance, l’on peut citer l’optimisation et la modernisation continues de la structure économique et des transformations structurelles perceptibles dans divers sous-secteurs du domaine industriel.

La résilience de l’économie chinoise tient, entre autres, au fait de la forte compétitivité internationale de ses produits combinée à la diversification des marchés d’exportation et à la modernisation structurelle des produits. Toute chose qui a permis de maintenir une croissance élevée des exportations malgré le spectre des tarifs douaniers. De même, une certaine coordination de politiques de stabilisation de la croissance a été savamment implémentée avec des résultats à la clé. Les mesures incitatives de la consommation ont aussi contribué à accentuer la demande intérieure.

Le maintien de la croissance chinoise dans un climat d’incertitudes est à mettre également au compte d’un commerce extérieur dynamique. Face aux turbulences externes, des mesures ont été prises pour aider les entreprises à stabiliser leurs commandes, à élargir leurs marchés et à cultiver un nouvel élan pour le commerce extérieur. En conséquence, le commerce extérieur chinois a pu se stabiliser en termes d’échelle et de croissance, et optimiser sa structure d’exportation. Selon des chiffres officiels, les exportations chinoises de produits de haute technologie en 2025 ont atteint 5 250 milliards de yuans, soit une augmentation de 13,2 % par rapport à l’année précédente, contribuant à hauteur de 2,4 points de pourcentage à la croissance globale des exportations. Par exemple, les données officielles indiquent que la production et les ventes automobiles chinoises ont toutes deux dépassé les 34 millions d’unités, établissant un nouveau record historique et maintenant la première place mondiale pour la 17e année consécutive.

L’innovation chinoise en matière d’exportation a, selon l’administration douanière, gagné en substance, son développement vert est devenu plus prononcé et son développement gagnant-gagnant s’est affirmé davantage. Les « produits chinois de qualité » ont acquis une grande popularité à l’échelle mondiale, jouant un rôle essentiel dans la préservation de la stabilité des chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, tout en apportant une certitude et en créant de nouvelles opportunités pour le développement économique et commercial mondial.

L’année dernière, en plus de l’optimisation structurelle, la diversification des marchés d’exportation a été une autre caractéristique déterminante de l’évolution du commerce extérieur. Les données indiquent qu’en 2025, parmi les 249 pays et régions ayant des échanges commerciaux avec la Chine, 190 avaient enregistré une croissance de leurs importations et exportations avec la Chine.

Quant aux importations chinoises, leur volume a été estimé à un montant record de 18 480 milliards de yuans. Les dernières données internationales établissent qu’au cours des trois premiers trimestres de 2025, la Chine est devenue la principale destination des exportations de 79 pays et régions, soit trois de plus qu’en 2024. Dans ce registre, les échanges commerciaux avec les États-Unis et l’Union européenne ont été remarquables. Les données ont révélé qu’en 2025, les importations et les exportations de la Chine avec les États-Unis ont atteint 4 010 milliards de yuans, soit 8,8 % de la valeur totale des importations et des exportations chinoises. Les échanges commerciaux avec l’UE se sont élevés à 5 930 milliards de yuans, soit une augmentation de 6 % et une contribution de 0,8 point de pourcentage à la croissance globale des importations et des exportations de la Chine.

Atelier et marché du monde, la Chine, au regard de ses performances de croissance dans un contexte mondial instable, s’impose lentement et sûrement comme une locomotive fiable de l’économie mondiale. D’après le constat de Zhang Monan, chercheur au Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, la Chine est dans une dynamique rassurante pour maintenir une croissance stable au regard des facteurs spécifiques. Le pays dispose de l’écosystème industriel le plus abouti au monde. L’on assiste à l’émergence continue d’une dynamique d’innovation marquée par la croissance explosive actuelle de l’IA. L’autre atout est que la Chine dispose du plus grand vivier d’ingénieurs au monde, en particulier des talents dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique.

En un mot, la Chine a fait le choix de promouvoir un développement structuré avec en toile de fond la modernisation et l’innovation technologique, militant pour une coopération gagnant-gagnant en diversifiant ses partenariats avec le reste du monde. Pendant que d’autres croient encore à l’illusion du protectionnisme et de l’isolationnisme, la Chine opte sans cesse pour l’ouverture. Voilà en quoi réside le secret d’une croissance continue et stable.

Karim BADOLO

CGTN Français