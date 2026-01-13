Enseignement supérieur: 199 assistants et attachés de recherche réussissent leur immersion patriotique

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thombiano, a présidé, le lundi 12 janvier 2026, la cérémonie de fin d’immersion patriotique des assistants universitaires, hospitalo-universitaires et attachés de recherche.

203 assistants universitaires et attachés de recherche vont renforcer les effectifs dans les universités publiques et des structures de recherche. Recrutés par l’Etat, 199 d’entre eux ont effectué une immersion patriotique d’un mois au centre de formation et de production de Loumbila. Le lundi 12 janvier 2026, ils ont effectué leur sortie au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano. Il avait à ses côtés, ses collègues chargés de la santé, Lucien Robert Kargougou et de l’enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara. La cérémonie a été marquée par des allocations et une remise d’attestations aux immergés.

Le délégué de la promotion, Francis Ouédraogo, a apprécié cette formation qui constitue pour eux, chercheurs et enseignants-chercheurs, une école de vie. « Ce séjour nous a révélé la nécessité de l’ordre et de la discipline pour accomplir de grandes choses », a-t-il laissé entendre. Tout en rendant un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) qui défendent le territoire burkinabè, il a promis de ne jamais trahir la confiance placée en eux, car, pour lui, l’intérêt supérieur du Burkina passe avant tout autre chose.

Le directeur général du Service national pour le développement (SND), le colonel Moctar Haïdara Taboré, a salué la vision des autorités du pays qui ont fait du civisme et de la discipline, une priorité. Il s’est dit satisfait de l’atteinte des objectifs qui lui ont été assignés dès le départ, notamment la formation civique et patriotique et la formation militaire des nouvelles recrues de l’Etat. Pour lui, le séjour des immergés s’est passé dans un esprit de discipline et de respect mutuel.

Il a souhaité que ces derniers puissent transmettre à leurs apprenants, du savoir mais aussi des valeurs de discipline et de respect du bien public.

Quant au ministre chargé de l’enseignement supérieur, Adjima Thiombiano, il a indiqué qu’il s’agit d’une première expérience d’immersion d’enseignants-chercheurs et de chercheurs avec pour seul objectif de mieux servir la Nation. « Cette initiative qui semblait être impossible aux yeux de beaucoup de personnes, est aujourd’hui une réalité grâce à la volonté des hautes autorités du pays », a-t-il dit.

Compte tenu de la vision de la Révolution progressiste populaire, foi du ministre, le Burkina a besoin d’hommes et de femmes compétents, incarnant l’ordre et la discipline dans tous les milieux. Il a exprimé sa reconnaissance aux responsables du SND, qui en un mois, ont su transformer ce contingent de chercheurs et d’enseignants-chercheurs en de véritables guerriers du savoir dans les Unités de formation et de recherche (UFR).

A cette promotion qu’il a nommé « Mi Bânma Djakoanda » (combattants du savoir), il l’a invité à être un modèle, une référence.

« Vous êtes imprégnés des valeurs fondamentales qui fondent notre vivre-ensemble et qui guident l’action publique : le civisme, le patriotisme, la discipline, la solidarité ainsi que le sens élevé du devoir », les a-t-il lancés.

Adama SEDGO