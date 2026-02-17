Espace AES: Visite de travail en Algérie

Le Président Tiani rend hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale

Poursuivant sa visite de travail en République algérienne démocratique et populaire, le Président de la république du Niger, le général d’armée Abdourahamane Tiani s’est recueilli, ce lundi 16 février 2026, au Sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale.

Le Président nigérien a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954. Il a également visité le musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications exhaustives sur les différentes étapes de l’histoire de l’Algérie, notamment celle de la glorieuse guerre de libération nationale. Au cours de son séjour, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a également rencontré la communauté nigérienne établie sur le territoire algérien.

A cette occasion, l’ambassadeur de la République du Niger auprès de la République algérienne démocratique et populaire, Aminou Malam Manzo, a exposé les principales préoccupations et doléances relatives aux conditions de vie des Nigériens. Cette intervention a été suivie de celles des membres du Haut Conseil des Nigériens en Algérie et du représentant des étudiants et stagiaires. Rappelons que le Président de la République du Niger a entamé, dimanche 15 février dernier, une visite de travail et d’amitié en Algérie, à la tête d’une importante délégation, à l’invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Agence nigerienne de presse