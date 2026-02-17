Le bureau de la coordination régionale du Kadiogo du Centre d’études, de recherches et de formation islamique (CERFI) a organisé une cérémonie consacrant l’ouverture officielle du Ramadan Market, lundi 16 février 2026 à Ouagadougou.

Le Centre d’études, de recherches et de formation islamique (CERFI) maintient son initiative visant à offrir des produits de grande consommation à prix réduits aux fidèles musulmans pendant le mois de jeûne. L’ouverture officielle du Ramadan Market a eu lieu, lundi 16 février 2026 à Ouagadougou.

Pour le président de la coordination régionale du Kadiogo du CERFI, Boureima Zallé, au-delà de l’aspect commercial, la foire Ramadan Market est aussi un lieu de rupture collective de jeûne, de réseautage et de formations. D’où le thème de cette Xe édition de Ramadan Market : « Foire de la solidarité, d’engagement citoyen et de la résilience ». Cette année, la foire se tient du 15 février au 1er mars 2026. Le responsable de KGB production, Omar Cissé, a salué la tenue effective de cette édition. Les organisateurs ont prié pour un bon et fructueux mois de pénitence à tous les Burkinabè.

A l’issue de la coupure de ruban, les invités ont visité les différents stands qui proposent au public des produits locaux de grande consommation, des fruits secs comme les dattes, du jus de citron, du kinkeliba, du moringa, du bissap, de la pomme de terre, des oignons, du poulet fumé, du poisson fumé, des biscuits, de l’huile, du sucre, de la farine de maïs, du riz, du thé, de la bouillie et bien d’autres produits.

Des industriels sont aussi présents. Parmi eux, on peut citer NutriFor Industrie, une entreprise de fabrique de céréales et bouillies pour enfant et adulte. Son directeur général, Amadou Paré, a expliqué les biensfaits et la richesse nutritive de ses produits. « Les produits de NutriFor Industrie sont adaptés à tous les âges, surtout en temps de pénitence. Les sachets de bouillie sont déjà sucrés. Il suffit d’utiliser de l’eau chaude ou tiède comme vous le désirez, ce sont des produits très digestes », a-t-il assuré.

Emmanuel BICABA