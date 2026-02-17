Visite du Président Tiani en Algérie: le Président Abdelmadjid Tebboune s’entretient avec son homologue nigérien

Le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, ce lundi 16 février 2026 au siège de la présidence algérienne, en tête-à-tête, avec le Président de la République du Niger, chef de l’Etat, le général d’Armée Abdourahamane Tiani.

Auparavant, le Président algérien avait réservé un accueil officiel à son illustre hôte qui a passé en revue les détachements de la Garde républicaine qui lui ont rendu les honneurs, avant que les deux présidents ne prennent une photo souvenir devant les représentants de médias nationaux et étrangers. Le président de la République du Niger a entamé, dimanche, une visite de fraternité et de travail en Algérie à la tête d’une importante délégation à l’invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Agence nigerienne de presse