Etats généraux des transports : appréhender les problèmes pour moderniser le secteur

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé officiellement les travaux des états généraux des transports terrestres et maritimes qui se tiennent du 1er au 3 novembre 2025, à Ouagadougou sur le thème :

« Transports terrestres et résilience dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives ».

Le système des transports fait face à des défis liés au faible niveau de professionnalisation des acteurs, à la vétusté du parc de véhicules, la dégradation des infrastructures routières, la gestion inefficace des flux de transport… Au regard de ces enjeux, les acteurs du secteur des transports ont recommandé l’organisation des états généraux. Cette rencontre d’échanges, en vue de mieux appréhender les problèmes, qui se tient du 1er au 3 novembre 2025, à Ouagadougou, a été patronnée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Pour le chef du gouvernement, ce cadre de concertation vise à instaurer une nouvelle ère dans le secteur des transports, un domaine vital, au cœur de la souveraineté nationale.

« Les états généraux que nous entamons ne sont pas une simple consultation, mais un acte fondateur. C’est un moment de vérité collective pour réinventer ensemble notre système des transports, avec ambition et courage », a déclaré M. Ouédraogo. Pour lui, le système des transports a atteint ses limites en raison d’un parc automobile vieillissant, des infrastructures parfois inadaptées, une insécurité routière qui endeuille trop de familles et des coûts de transport encore trop élevés. Il s’agit, à son avis, de construire une politique de transport moderne, sécurisée, inclusive et compétitive, au service du développement, de la résilience et de l’intégration régionale. « Le transport n’est pas seulement un ensemble de véhicules et d’infrastructures. Il vivifie les artères de notre pays en reliant l’agriculteur à son marché, l’élève à son école, la ville au village et le Burkina Faso au reste du monde », a fait savoir le chef du gouvernement.

Porter un regard sur un secteur stratégique

Il a relevé que le Burkina traverse des épreuves liées aux défis sécuritaires, économiques et climatiques, qui ont fragilisé les chaînes logistiques et la mobilité des citoyens. Mais, a-t-il poursuivi, cela n’a pas émoussé l’engagement des acteurs du transport qui sont restés debout malgré les difficultés. « Par votre courage, souvent au péril de votre vie, vous avez permis à la Nation de continuer à se mouvoir, commercer, vivre »,

a reconnu le Premier ministre. Au vu de ces difficultés il a recommandé de porter un regard sur ce secteur stratégique. Pour y parvenir, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a encouragé les acteurs à repenser les priorités.

« Cette transformation que nous avons entamée ne peut se limiter au secteur routier. Le renforcement du transport ferroviaire ainsi que le développement des corridors maritimes à travers nos ports régionaux, sont des leviers stratégiques pour la compétitivité, la décarbonation et l’intégration régionale », a-t-il dit. Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a soutenu que le secteur du transport est vital et engrange des acquis mais aussi des insuffisances.

Il a souligné que la tenue de ces états généraux va permettre aux acteurs d’échanger, de mettre le patriotisme au-devant de l’humain et de l’intérêt général. Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Maurice Konaté, le thème retenu

« Transports terrestres et maritimes et résilience dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et

perspectives » revêt une importance majeure au regard des défis en matière de mobilité des citoyens dans la ville.

Aly SAWADOGO