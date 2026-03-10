Exportation des ânes : le ministère des Ressources animales met en garde

Le ministre chargé des Ressources animales veut mieux protéger l’espèce asine au Burkina. C’est en effet, la substance d’un communiqué du département parvenu à Kantigui. Le texte porte à la connaissance de l’opinion publique que « certains pays limitrophes du Burkina Faso ont récemment mis en service des abattoirs dédiés aux ânes, alors même qu’ils ne disposent pas de ressources asines significatives ». « Cette situation est (…)

