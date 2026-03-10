Secteur « gouvernance administrative et locale » : 81,95% de réalisation physique en 2025

Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a présidé la première session de la revue annuelle 2026 de la politique nationale de développement du secteur « gouvernance administrative et locale », le mardi 10 mars 2026, à Ouagadougou.

Les acteurs du cadre sectoriel de dialogue « gouvernance administrative et locale » veulent faire le bilan des actions menées de 2021 à 2025 et valider la programmation des actions futures. A cet effet, ils se sont réunis en session ordinaire, mardi 10 mars 2026, à Ouagadougou. Cette première rencontre de l’année a été présidée par le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré. Elle a connu la participation de cinq départements ministériels comprenant le cadre sectoriel de dialogue « gouvernance administrative et locale ». Il s’agit du ministère des Serviteurs du Peuple, de l’Economie et des Finances, des Affaires étrangères, de la Communication et de l’Administration territoriale. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a confié que le secteur « gouvernance administrative et locale » a contribué à la mise en œuvre de la politique nationale de développement à travers deux piliers.

Ce sont, a-t-il cité, le pilier 3 : « refonder l’Etat et améliorer la gouvernance » et le pilier 4 : « œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale ».

Il a aussi soutenu que le secteur affiche au 31 décembre 2025, un taux de réalisation physique des actions de 81,95% et un taux d’exécution financière de 70,72%. De son avis, les acquis enregistrés par le secteur sont, entre autres, l’adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle, la réalisation de 275 films documentaires. Le ministre a félicité les acteurs du secteur pour cette performance fort appréciable, en dépit d’un contexte sécuritaire difficile.

Adoption d’un nouveau plan

Afin d’offrir au contribuable burkinabè, un service public de qualité et une meilleure vie, le secteur « gouvernances administrative et locale » a adopté un nouveau référentiel de développement pour le Burkina baptisé : « Plan relance ». Ce plan sera mis en œuvre sur la période 2026-2030. Pour le ministre Traoré, cette rencontre offre l’occasion de valider la programmation des actions prioritaires du secteur de gouvernance sur la période 2026-2028.

Comme perspectives, a-t-il poursuivi, le cadre sectoriel vise l’atteinte de deux piliers du « Plan relance » 2026-2030, à savoir le pilier 1 : « consolider la sécurité, la cohésion sociale et la paix » et le pilier 2 : « renforcer l’Etat et améliorer la gouvernance ». Il a exhorté les acteurs à examiner minutieusement les documents soumis à leur appréciation afin de mettre à la disposition du secteur, les documents de qualité susceptibles de booster la

performance du secteur. Par ailleurs, le ministre a invité les acteurs du secteur à plus de résilience et d’effort pour la réalisation des actions programmées dans le

« Plan relance ». Il a traduit sa profonde gratitude aux membres du secrétariat technique et des groupes thématiques du secteur pour la production des différents documents.

Abdoulaye BALBONE

Patricia TAONSGO

(Stagiaire)