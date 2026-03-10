Coopération bilatérale: le Premier ministre échange avec l’ambassadeur du Maroc

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce mardi 10 mars 2026, une audience à l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui. Le chef du gouvernement et le diplomate marocain ont échangé sur les axes prioritaires de la coopération bilatérale entre les deux pays.

‎Le Burkina Faso et le Maroc partagent une vision commune fondée sur une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique, agissante et solidaire. Cette coopération bilatérale a connu un agenda particulièrement riche en 2025, marqué notamment par la tenue, le 8 décembre 2025, de la 5e Commission mixte entre le Burkina Faso et le Maroc. Cette session a coïncidé avec la célébration du 60e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux Nations.

«Cette commission mixte a été l’occasion de célébrer l’amitié et la fraternité entre nos deux pays. Nous avons signé 14 accords portant sur des secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, la formation professionnelle, le commerce et la sécurité. Nous veillerons à la mise en œuvre de l’ensemble de ces accords à travers des projets concrets bénéfiques pour les populations », a souligné le diplomate marocain Youssef Slaoui, à l’issue de l’audience. Dans la dynamique du renforcement de cette coopération, le diplomate marocain a également annoncé la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse pour l’année 2026.

« J’exprime encore une fois, notre disponibilité à accompagner tous les efforts déployés dans le pays. Nous voulons aller de l’avant avec notre coopération et notre partenariat stratégique, sous le leadership de Sa Majesté le roi du Maroc et du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a indiqué l’ambassadeur marocain. Cette audience illustre la volonté de Ouagadougou et de Rabat de bâtir un partenariat pragmatique, respectueux et tourné vers l’avenir, porteur de progrès et de prospérité pour les peuples burkinabè et marocain.

DCRP/Primature