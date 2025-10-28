Faso Mêbo: le ministère de la Sécurité apporte sa contribution

Le Ministère de la Sécurité a remis, le samedi 25 octobre 2025, à Ouagadougou, sa contribution d’une valeur de 7 millions F CFA équivalent à 55 tonnes de ciment, à l’initiative Faso Mêbo.

Le Ministère de la Sécurité a décidé d’apporter son soutien à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Convaincu que c’est une initiative capable de construire le Burkina Faso pour les générations à venir, le personnel du ministère est allé donner sa contribution aux res- ponsables de Faso Mêbo, samedi 25 octobre 2025. Cette contribution est de 7 millions F CFA représentant 55 tonnes de ciment. Ce don, a expliqué le secrétaire général du département, le commandant Ahmed Ouédraogo, vise à prêter main forte à l’initiative dans les différents sites de chantier de Faso Mêbo, à travers la confection de pavés. Faso Mêbo, a-t-il rappelé, comme son nom l’indique, vise à construire le Burkina Faso par les Burkinabè eux-mêmes et rendre concrète la vision assumée et éclairée de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré chef de l’Etat.

« Le ministère de la Sécurité ne pouvait pas rester en marge face à cette initiative noble et louable », a-t-il indiqué. M. Ouédraogo a soutenu que la mobilisation du personnel du département permet donc à mettre « la main à la pâte », pour la construction des villes dont les ruelles, a-t-il souligné, sont de plus en plus embellies avec un changement de visage dans certains carrefours. Le commandant Ahmed Ouédraogo a traduit ses félicitations au personnel du ministère pour leur mobilisation qui témoigne de leur engagement pour la construction de la nation.

« Je les invite à continuer dans cette dynamique, car personne ne viendra construire notre pays pour nous », a-t-il dit. Au-delà, de cette action collective, le secrétaire général du ministère de la Sécurité a lancé un appel à chaque Burkinabè à poursuivre les œuvres de salubrité dans son environnement de vie, dans son quartier et dans les différents secteurs pour permettre que le Burkina Faso change de visage dans un futur proche.

Soumaïla BONKOUNGOU

Korotimi NABALOUM

(Stagiaire)