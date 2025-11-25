Faso Mêbo: le monde rural des Balé offre près de 30 tonnes de ciment

En marge de la commémoration, en différé de la Journée mondiale des toilettes (JMT) à Boromo, vendredi 21 novembre 2025, les acteurs provinciaux du monde rural des Balé ont fait don de ciment et de pelles à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Les acteurs provinciaux du monde rural des Balé ont mis à profit la commémoration en différée de la Journée mondiale des toilettes pour laisser parler leur cœur et marquer leur adhésion à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce sont le personnel de la direction provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques des Balé, les producteurs agricoles, les éleveurs et les partenaires techniques et financiers de la direction.

Ainsi, ils ont fait un don de 29,5 tonnes de ciment et cinquante pelles à l’Initiative. Selon la directrice provinciale, Rokia Ki, les contributions ont été récoltées dans les dix communes des Balé. Elle a expliqué que l’idée est venue à la suite du lancement régional (acte 1), de l’Initiative présidentielle intervenu à Boromo, le 19 septembre dernier. Ils n’ont pas voulu rester en marge de la construction du pays selon les plus hautes autorités à travers Faso Mêbo.

« Nous avons sensibilisé les collègues et les organisations paysannes qui ont adhéré à l’initiative de contribuer », a fait remarquer Mme Ki. La secrétaire générale de la région, Adjara Kientega, a réceptionné le don en présence du haut-commissaire de la province des Balé. Elle a salué avec déférence l’engagement patriotique des donateurs. Mme Kientega a saisi l’occasion pour renouveler l’appel à tous les acteurs à accompagner activement l’Initiative présidentielle. « Faso Mêbo, c’est nous. Nous devons construire le Burkina Faso avec nos contributions », a-t-elle conclu.

Yacouba BELEM