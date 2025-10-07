Faso Mêbo: les pensionnaires de la prison de haute sécurité donnent une tonne de ciment

Ce samedi 4 octobre 2025, à Ouagadougou, sur le site de Faso Mêbo, les pensionnaires de la Prison de haute sécurité (PHS) ont posé un acte hautement symbolique en offrant une tonne de ciment, accompagnée d’une journée de travail bénévole.

Autrefois enrôlés dans des groupes terroristes, ces pensionnaires, aujourd’hui engagés sur la voie de la rédemption, manifestent à travers ce geste, leur volonté de se ressaisir et de contribuer à la construction de la mère Patrie. Ils traduisent ainsi leur adhésion pleine et entière aux programmes de réinsertion initiés par l’administration pénitentiaire, dans le but de transformer la privation de liberté en une opportunité de reconstruction morale et citoyenne.

Ces acteurs de la réinsertion sociale saluent par ailleurs l’initiative novatrice et inclusive de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat, dont la vision rassembleuse inspire à tous les Burkinabè , un esprit de solidarité et d’engagement pour la paix et le développement.

Ils lancent un appel solennel à l’ensemble du peuple burkinabè à bannir tout comportement susceptible de fragiliser la cohésion nationale et à s’investir pleinement dans l’édification d’une Nation forte, unie et résolument tournée vers l’avenir.

Administration pénitentiaire : réinsérer pour sécuriser

Service communication/Administration pénitentiaire