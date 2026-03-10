Fête nationale de la République du Ghana: les premiers responsables du ministère des Affaires étrangères prennent part

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et le ministre délégué, Bêbgnasgan Stella Eldine Kabré ont pris part, le vendredi 6 mars dernier, aux côtés de la communauté ghanéenne résidant au Burkina Faso, à la célébration du 69e anniversaire de l’indépendance de la République du Ghana.

Placé sur le thème: « Construire la prospérité, restaurer l’histoire », le 69e anniversaire de l’indépendance du Ghana a été le lieu de se remémorer l’histoire et le parcours de ce pays, l’un des premiers à accéder à l’indépendance le 6 mars 1957, afin de mieux se projeter sur le chemin de la construction, selon l’ambassadeur Kenneth Akibaté. Pour lui, « le Burkina Faso et le Ghana partage plus qu’une frontière commune, mais une histoire marquée par une culture, une langue et des échanges commerciaux sur plusieurs générations ».

La cérémonie a donc été un moment de fraternité pour consolider les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays. Pour le chef de la diplomatie burkinabè, le Burkina Faso et le Ghana partagent six décennies de relations de voisinage exemplaires, bâties sur le respect mutuel, la solidarité et tournées vers des résultats concrets, au bénéfice des deux peuples. Karamko Jean Marie Traoré, a par ailleurs salué la tenue récemment de la 13e commission mixte de coopération, marquée par la signature de sept instruments juridiques et réhaussée par la présence du ministre ghanéen chargé des Affaires étrangères.

Exprimant les félicitations du peuple burkinabè au peuple frère du Ghana, le ministre des Affaires étrangères a salué un peuple ghanéen « courageux, discipliné, profondément attaché à ses valeurs, qui a su transformer les défis en opportunité et la vision en moteur de développement ». Cette célébration rappelle, selon lui, « le chemin remarquable parcouru par le Ghana depuis son accession à la souveraineté jusqu’à son affirmation comme un acteur majeur de notre sous-région et une référence en Afrique ».

Au cours de la cérémonie, l’ambassadeur Kenneth Akibaté a témoigné la solidarité des autorités ghanéennes aux autorités burkinabè engagées dans la lutte contre le terrorisme, tout en reconnaissant l’interdépendance de la sécurité entre les pays voisins. La célébration du 69e anniversaire de l’indépendance du Ghana par l’ambassade de ce pays à Ouagadougou, a aussi été marquée par un don de cinq tonnes de ciment à l’Agence Faso Mêbo et la pose de pavés sur le boulevard Thomas-Sankara.

DCRP/MAE