Finale Ve édition Coupe des ambassades : Antoine Koffi porte la Côte d’Ivoire au sommet

Le trophée de la Ve édition de la Coupe des ambassades a échu à la Côte d’Ivoire. Les Eléphants ont étrillé les Pharaons d’Egypte sur le score de 5 buts à 1, jeudi 4 décembre 2025, au Soccer Charles-Kaboré. La compétition a réuni 16 pays, cette année.

Un quintuplé d’Antoine Koffi a propulsé les Eléphants de la diplomatie au sommet de la Ve édition de la Coupe des ambassades, réaffirmant le rôle du sport comme puissant vecteur de coopération internationale au Burkina Faso. Jeudi 4 décembre 2025, l’ultime rencontre, disputée en deux mi-temps de 15 minutes au Soccer Charles-Kaboré, a démarré sur un rythme effréné, caractérisé par un équilibre des forces et une haute intensité. C’est finalement lors de la seconde période que le match a basculé. Antoine Koffi, l’attaquant ivoirien, a ouvert le score pour son équipe.

L’Egypte n’a eu qu’une minute pour accuser le coup avant de voir le même Koffi doubler la mise. Poussés à jouer haut, les Pharaons ont laissé des espaces, permettant à l’avant-centre ivoirien d’en profiter pour inscrire facilement le troisième, puis le quatrième but. Le Antoine Koffi Show s’est achevé avec un cinquième but personnel, parachevant ainsi son quintuplé pour une victoire finale sans appel (5 buts à 1). Malgré la déroute, l’Egypte a réussi à sauver l’honneur par un but de Mohamed Ataf. Grâce à cette victoire, la Côte d’Ivoire succède au Liban, vainqueur de la IVe édition, et inscrit son nom au palmarès de la Coupe des ambassades. Le Mali complète le podium en décrochant la troisième place, tandis que le Bénin termine au pied du podium (4e).

La Chine a été récompensée par le trophée du Fair-Play, pour son comportement exemplaire tout au long du tournoi. La cérémonie de clôture a été marquée par le mot du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, prononcé par son directeur de cabinet, Evariste Dabiré. « Le ministre tient à remercier et à traduire toute sa gratitude à l’ensemble des 16 représentations diplomatiques qui ont bien voulu pour la cinquième fois se prêter à l’exercice, se prêter au jeu de la diplomatie sportive », a déclaré le directeur de cabinet, insistant sur le rôle essentiel des ambassades dans la réussite de l’événement. Evariste Dabiré a rappelé l’importance du sport comme outil de rapprochement entre les peuples et a souligné la volonté du ministère de promouvoir la politique nationale du sport pour tous, afin d’encourager la pratique sportive au sein de toutes les populations vivant au Burkina Faso.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO