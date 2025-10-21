Flash

Par
JK. Sidwaya
-

En circulation, c’est fréquent de voir des motocyclistes qui roulent avec les deux clignotants allumés. Les clignotants servent uniquement à signaler un changement de direction ou une situation de détresse. Garder les clignotants allumés en continu crée donc la confusion. En effet, les autres usagers sont confus quant à la direction que va prendre le conducteur. Ce manque de clarté augmente considérablement les risques d’accident. Les automobilistes et motocyclistes sont invités à utiliser leurs signaux de manière responsable et adaptée. Une bonne maîtrise du Code de la route, c’est avant tout une preuve de civisme et de respect.
Bénédicte KAM

(Collaboratrice)

