Dans le cadre des travaux d’aménagement de 90 hectares de périmètres maraichers, la commune de Ouagadougou a invité les occupants provisoires de la ceinture verte de Ouagadougou sur les sites de Rimkièta dans l’arrondissement 3 et de Tanghin dans l’arrondissement 4 à libérer ces espaces. En effet, malgré les notifications précédentes, l’on remarque que des installations et occupations anarchiques persistent encore sur ces emprises, ralentissant la mise en œuvre des projets d’aménagement. Afin d’éviter tout désagréments, les mis en cause doivent respecter cet appel pour le bien de tous, car une campagne de démantèlement sera engagée.

Soumaïla BONKOUNGOU