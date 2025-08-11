Forum des ministères en charge de l’action humanitaire de l’AES : un engagement historique pour les peuples du Sahel

Pendant trois jours, du 7 au 9 août 2025, la capitale malienne a accueilli le tout premier forum des ministères en charge de l’action humanitaire de la Confédération des Etats du Sahel (AES), réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, ainsi que des pays frères invités, la Mauritanie, le Tchad et le Togo aux côtés de partenaires humanitaires et financiers.

Placée sous le très haut patronage de Son Excellence le général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition du Mali et Président en exercice de la Confédération AES, cette rencontre historique avait pour thème : « Politiques humanitaires et mécanismes de financement de l’Action humanitaire dans l’espace AES : Enjeux, Défis et Perspectives ». Une vision commune pour une action humanitaire souveraine guidée par la vision des chefs d’Etat de l’AES, le capitaine Ibrahim Traoré (Burkina Faso), le général d’Armée Assimi Goïta (Mali) et le général d’Armée Abdourahamane Tiani (Niger).

Les ministères ainsi que leurs partenaires ont dressé un état des lieux sans concession sur la situation humanitaire au Sahel, partagé leurs expériences et pris des résolutions concrètes pour une réponse plus coordonnée, plus efficace et portée par les ressources et expertises locales. Au terme des travaux, plusieurs engagements majeurs ont été pris dont la création d’un cadre de concertation humanitaire AES pour la planification, le dialogue et le partage d’expériences, l’intégration de la dynamique climat–sécurité–paix–développement dans toutes les interventions humanitaires, la mutualisation des efforts pour mobiliser des financements diversifiés, incluant le secteur privé et la diaspora, le renforcement de l’approche communautaire et de la redevabilité afin d’impliquer directement les populations bénéficiaires. Ils ont decidé de la mise en place d’actions anticipatoires pour faire face aux crises climatiques, sécuritaires et sanitaires, la promotion de solutions durables pour les déplacés internes, réfugiés et communautés hôtes, la capitalisation et partage des bonnes pratiques pour enrichir les stratégies nationales et régionales, la réaffirmation du respect des principes humanitaires et de la souveraineté des Etats membres de l’AES. Ce forum inaugure une ère nouvelle pour l’action humanitaire dans l’espace AES : celle d’une solidarité assumée, d’une coordination renforcée et d’une souveraineté affirmée dans la gestion des crises. Les pays membres entendent désormais agir « par nous-mêmes, pour nous-mêmes et avec nous-mêmes », en plaçant les communautés au cœur des décisions. Les ministres ont enfin salué la qualité des échanges, la mobilisation des partenaires et l’accueil du Mali, réaffirmant leur détermination à bâtir un Sahel résilient, solidaire et prospère.

DCRP/MAHSN