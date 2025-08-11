Protection des données à caractère personnel : le cabinet du ministre de la Fonction publique outillé

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a présidé la cérémonie d’ouverture de la formation des membres des réunions de son cabinet sur la protection des données à caractère personnel en présence de la présidente de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), lundi 11 août 2025, à Ouagadougou.

Le département en charge de la modernisation des services de l’Administration publique accorde une grande importance à la dématérialisation des procédures des données à caractère personnel. Ainsi, dans l’accomplissement de sa mission, il a besoin des outils nécessaires pour travailler. C’est pourquoi en collaboration avec la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), une séance de formation a été effective, lundi 11 août 2025, à Ouagadougou au profit des membres des réunions de son cabinet. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a présidé la cérémonie d’ouverture en présence de la présidente de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL). Pour lui, cette formation entre dans le cadre de la modernisation de l’Administration publique à travers la dématérialisation. « La formation dispensée par la CIL est la bienvenue. Car cela va nous permettre de disposer des éléments juridiques pour apprécier les données que nous collectons et les traiter avec sérénité », a-t-il indiqué. Il a salué la collaboration de la CIL, qui est à sa deuxième formation au niveau de son département.

Deux modules de formation

Le ministre Treaoré a invité ses collaborateurs à profiter de la formation, pour garantir le traitement des dossiers avec toute la sérénité et la légalité qui sied. La présidente de la CIL, Halguièta Nassa, a situé le contexte dans lequel, la CIL offre la formation. « Cette démarche rentre dans le cadre de notre politique d’engagement de mieux communiquer avec les membres des réunions des différents départements ministériels », s’est-elle justifiée. Elle a souligné que la formation a été axée sur deux modules. « Le premier module porte sur les principes directs de la loi 001 portant sur la protection des données à caractère personnel et le 2e sur une sensibilisation à un bon usage des informations à caractère personnel », a-t-elle défini. La responsable de la CIL a ajouté qu’au cours de la formation, il s’est agi de voir comment sécuriser ces informations pour assurer le citoyen burkinabè dans le traitement des données à caractère personnel. « Le département en charge de la protection sociale est stratégique et central au cœur des processus de traitement des informations », a-t-elle soutenu. Pour elle, ces informations à caractère personnel nécessitent une certaine sécurité et un traitement plus minutieux. Elle a remercié donc le ministre chargé de la Protection sociale, pour sa détermination à faire des données personnelles, des données bien sécurisées. A l’occasion, la présidente de la CIL a remis un guide des données à caractère personnel au ministre Mathias Traoré comme présent.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE