Forum Galien Afrique 2025: Un rendez-vous incontournable pour la santé et l’innovation sur le continent

Le Réseau des médias Africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a organisé un webinaire avec Galien Africa le mercredi 8 octobre 2025 sur le Thème : Organisation du 8ème Forum Galien Afrique et du 5ème Prix Galien Afrique.

Le Forum Galien Afrique s’impose, au fil des années, comme une plateforme majeure de réflexion et d’action sur les enjeux de santé publique et de recherche sur le continent. À quelques semaines de sa 8ᵉ édition, prévue du 28 au 31 octobre à Dakar, les organisateurs et partenaires ont dévoilé les grandes lignes de cette rencontre axée sur la souveraineté sanitaire, un thème qualifié d’« impératif pour l’Afrique ». L’information a été donnée au cours d’un webinaire avec les journalistes membres du REMAPSEN le 8 octobre 2025. «Le Forum Galien Afrique permet aux Africains de penser, réfléchir et proposer des réformes adaptées à leurs réalités sanitaires », a déclaré la Présidente de Galien Africa, Pr Awa Marie Coll Seck. Elle a rappelé que l’initiative trouve son origine dans la Fondation Galien, basée à New York, qui vise à récompenser les innovations pharmaceutiques et médicales à travers le monde.

Créée à l’origine pour mettre en lumière les découvertes dans le domaine des médicaments et des vaccins, la Fondation a essaimé dans plusieurs pays avant que le Sénégal ne devienne le premier représentant du continent africain. « Nous avons voulu qu’en Afrique, le Forum prenne une dimension plus large, avec quatre jours de débats, contre une seule journée ailleurs », a expliqué le Pr Awa Marie Coll Seck. L’événement rassemble chaque année plus de 2 000 participants, dont 500 en présentiel.

Cette édition mettra l’accent sur plusieurs aspects : le leadership africain, le financement de la santé, mais aussi la recherche pharmaceutique et vaccinale, piliers d’une souveraineté encore fragile. « L’Afrique importe près de 70 % de ses médicaments et moins de 2 % de ses vaccins », a indiqué le Pr Awa Marie Coll Seck, qui a estimé que cette dépendance doit être réduite à travers une production locale renforcée.

Le forum réunira scientifiques, décideurs politiques, acteurs communautaires, partenaires techniques et financiers. L’Organisation mondiale de la santé, le CDC Afrique, l’Union africaine et l’Organisation ouest-africaine de la santé seront notamment représentés. Plusieurs personnalités, dont le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, sont attendues, en présentiel ou en visioconférence.

Le Dr John Nkengasong, Co-Président du Jury du Prix Galien Afrique, virologue a salué l’esprit du Prix Galien, qu’il qualifie de « plus haute distinction africaine célébrant l’excellence et l’innovation dans les sciences de la vie et la santé publique ». Il a pour ce faire confier que cette distinction vise à mettre en lumière les solutions africaines face aux défis sanitaires du continent, tout en intégrant davantage l’Afrique au réseau mondial de la Fondation Galien.

Le prix, décerné à Dakar en marge du Forum, récompense plusieurs catégories : le meilleur produit pharmaceutique, la meilleure biotechnologie, la meilleure technologie médicale, la meilleure innovation en santé digitale et la meilleure thérapie traditionnelle africaine. « Ce prix reconnaît non seulement les innovations issues du continent, mais aussi la créativité et la résilience des chercheurs africains », a laissé entendre le Coprésident du Jury.

Wamini Micheline OUEDRAOGO