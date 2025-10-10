Initiative Faso Mêbo Les premiers responsables du Nakambé répondent avec 5 tonnes de ciment et 27 tonnes de sable

L’Amicale des premiers responsables des structures d’envergure régionale(APRESER) a remis 5 tonnes de ciment et 27 tonnes de sable à Faso Mêbo de la région du Nakambé, le jeudi 9 octobre 2025, à Tenkodogo.

La mobilisation pour soutenir l’Initiative présidentielle Faso Mêbo se poursuit dans la région du Nakambé. Le 9 octobre 2025, ce sont les directeurs régionaux et chefs de services de plusieurs structures publiques, conduits par le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, qui ont apporté leur contribution à cette initiative présidentielle. Réunis autour de leur association, l’Amicale des premiers responsables des structures d’envergure régionale(APRESER), ils ont fait don de 5 tonnes de ciment et 27 tonnes de sable, d’une valeur d’environ 800 000 F CFA à Faso Mêbo. Ce geste, selon le gouverneur Lamizana, s’inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Le chef de l’Etat a lancé Faso Mebo et tout le monde adhère parce que chacun veut que sa région soit développée. Et aujourd’hui, nous sommes là pour cela », a-t-il expliqué. Le président de l’APRESER, Bourbila Pierre Silga, a indiqué que les premiers responsables de départements ministériels et des structures d’envergure ont été sensibles à l’appel du Chef de l’Etat. Il a confié que c’est une action qui va se poursuivre parce que chaque responsable, à son niveau, va mobiliser ses agents pour apporter leur partition à Faso Mèbo afin de construire le Burkina Faso. Le gouverneur du Nakambé a appelé chaque fils et fille de la région à emboiter le pas à APRESER. « Tout est fait pour nos enfants et petits-enfants et ce, pour que la ville soit belle », a-t-il conclu.

Anselme KAMBIRE