Gestes de premiers secours citoyens d’urgence: des journalistes à l’école du secourisme

L’institut supérieur d’études de protection civile a formé des journalistes sur les gestes de premiers secours en situations d’urgence, du 17 au 19 juin 2025, à Ouagadougou.

Face à l’ignorance persistante du grand public sur les gestes de premiers secours en situations d’urgence, notamment les accidents de circulation, les incendies, les malaises, les traumatismes…l’Institut supérieur d’études de protection civile (ISEPC) veut faire des hommes de médias, des ambassadeurs du secourisme. A cet effet, une dizaine de journalistes ont été initiés aux gestes de premiers secours par la direction générale de ladite école, du 17 au 19 juin 2025, à Ouagadougou.

L’objectif recherché à travers cette formation était d’outiller les journalistes pour réagir face à l’urgence sur le terrain comme dans la vie quotidienne. Aussi bien en théorie qu’en pratique, les journalistes se sont familiarisés aux principes fondamentaux du secourisme pouvant leur permettre de porter assis- tance à une personne en danger. Il s’est agi de la protection, de l’alerte, de l’étouffement, du saignement abondant, de la position latérale de sécurité, de la réanimation cardio-pulmonaire, des compressions thoraciques, etc.

Conduite par l’adjudant-chef major, Augustin Zongo et l’adjudant David Sigbeogo, la formation a été une opportunité pour les journalistes d’exercer des séances pratiques en binôme avec une mise en situation réaliste. Ils ont ap- pris à dégager urgemment une victime de la zone de danger en toute sécurité à travers les techniques liées à la traction par les chevilles, les poignets, le balisage de part et d’autre… Outre ces séances, les formateurs ont également mis l’accent sur les réactions face à une victime inconsciente, blessée ou en état de choc en cas d’accident de circulation.

Partager les connaissances acquises

Pour le formateur, l’adjudant-chef major, Augustin Zongo, dans un monde où la circulation de l’information est instantanée, les journalistes sont souvent les premiers sur les lieux d’une catastrophe ou d’un drame.

« Vos capacités à porter secours sont aussi essentielles que l’information. Je vous encourage à partager vos connaissances acquises au sein de vos services respectifs ou en familles. N’oubliez jamais que savoir secourir, c’est protéger la vie humaine dans sa dimension la plus fragile et la plus précieuse », a-t-il conseillé. Au regard de la mobilisation des journalistes durant les trois jours de formation, le Directeur général (DG) de l’ISEPC, le lieutenant- colonel Zouno Gérard Bambara, a salué leur engagement et les a exhortés à poser les gestes utiles en situations d’urgence en attendant les spécialistes.

Il a traduit sa gratitude aux responsables de médias et délivré des attestations de re- connaissance aux journalistes à l’issue de la formation. Quant aux journalistes, ils ont affirmé que la formation leur a permis de développer des compétences pratiques, tout en les sensibilisant à leur rôle de transmettre d’informations utiles au grand public. Selon leur représentante, Félicité Zongo, du quotidien L’Observateur Paalga, cette formation revêt d’une importance capitale en ce sens qu’elle va servir aux confrères à sauver des vies. Elle a remercié la direction générale de l’ISEPC pour l’initiative et a souhaité que la formation soit perpétuelle au profit d’autres journalistes.

Oumarou RABO