Hadj 2024 : derniers « réglages » avant le premier vol

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile Zerbo, a présidé, mercredi 22 mai 2024 à Ouagadougou, une rencontre d’échanges entre les acteurs du Hadj 2024.

A quelques heures du premier vol des pèlerins burkinabè pour le Hadj, les acteurs concernés ont organisé une rencontre d’échanges, dans l’après-midi du mercredi 22 mai 2024, à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile Zerbo. Il a été question d’accorder les violons pour un Hadj réussi. Pour l’occasion, le représentant des agences de voyage, Issa Dianda, a déclaré qu’il y a environ 118 agences qui sont constitués en 7 groupes. « Sur les 118 agences, il y a 11 qui ont été désignées comme organisatrices en Arabie saoudite. Et à la date d’aujourd’hui pratiquement tous les visas ont été émis pour les 8 143 pèlerins inscrits à l’exception de quelques cas particuliers pour des raisons bien précises », a-t-il expliqué. Il a également salué la présence de toutes les agences qui permettra de prendre en compte les mesures prises pour le bon déroulement du Hadj. M. Dianda a aussi confié qu’actuellement les formations théorique et pratique sont terminées pour aider les pèlerins à accomplir convenablement leur Hadj.

En outre, le représentant des agences a laissé entendre que tous les pèlerins sont actuellement prêts pour le départ. Le représentant du président de la Fédération des associations islamique du Burkina(FAIB), Aboubacar Yugo, pour sa part, a fait savoir que le Hadj est un rite religieux. A cet effet, pour lui, l’encadrement est un atout pour sa réussite. Ainsi, il a dénoncé que beaucoup d’agences ne mettent pas l’accent sur cet aspect alors qu’il est essentiel pour les pèlerins. Pour ce faire, M. Yugo a invité les agences à mettre assez de points focaux sur place en Arabie saoudite pour encadrer efficacement les fidèles pour l’accomplissement des rites. Il a aussi reconnu que la tenue du Hadj rencontre toujours des difficultés. A ce titre, il a appelé les parties prenantes à ne ménager aucun effort pour soutenir les pèlerins qui posent des actes de toute une vie. Par ailleurs, Aboubacar Yugo a salué l’effort du ministère en charge de l’administration territoriale et le comité d’organisation pour les sacrifices consentis. Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile Zerbo, a salué toutes les actions menées pour un Hadj réussi.

« Les problèmes sont vécus à La Mecque, mais les solutions peuvent et doivent se trouver au Burkina Faso », a-t-il dit. Il a aussi confié compter sur tout un chacun pour améliorer la situation des différents pèlerins qui seront à La Mecque. En plus, selon le ministre, il faut faire en sorte que le pays des Hommes intègres s’illustre mieux dans cet événement majeur des fidèles musulmans.

Evariste YODA