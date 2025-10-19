IIe édition du « Faso Branding week »: les PME invitées à intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie

Le Centre national de la propriété intellectuelle (CNPI) a tenu la IIe édition du « Faso branding week », les 17 et 18 octobre 2025 à Ouagadougou sur le thème : « Proprieté intellectuelle et la résilience économique des PME ».

Les Petites et moyennes entreprises (PME) contribuent à plus de 80 % au tissu économique national, 40 % au Produit intérieur brut (PIB) et plus de 70 % à la création d’emplois. Pourtant, bon nombre d’entre elles n’ont pas encore leur titre de propriété intellectuelle. Que faire ? Le Centre national de la propriété intellectuelle (CNPI) propose une solution par la tenue de la IIe édition du « Faso branding week ».

Placé sur le thème : « Propriété intellectuelle et la résilience économique des PME », elle s’est tenue, les 17 et 18 octobre 2025 à Ouagadougou. A travers des conférences, des panels et des stands d’exposition, cette édition a permis aux PME de comprendre le bien-fondé de la propriété intellectuelle.

Selon le conférencier, Dominique Kabré, la propriété intellectuelle est la marque de fabrique, le nom commercial. « La déclarer à l’OAPI permet de protéger les œuvres de l’esprit. Il est donc un allié national pour les PME », a-t-il expliqué. Et de poursuivre qu’il est un outil de protection des créations et des innovations. Il confère des droits et interdit toute personne de reproduire le produit. Cependant, « il y a des défis à relever, car les PME ignorent la portée de cet outil. Il faut donc les former en la matière », a-t-il laissé entendre.

Pour le représentant du Premier ministre, Mamadou Dembélé, le « Faso Branding week » se veut un cadre de promotion de la production nationale avec le système de propriété intellectuelle. La marque permet aux entreprises de distinguer leurs produits de ceux des concurrents sur le marché national et international. Elle agit comme un gage de qualité pour le consommateur en le rassurant sur l’origine et le niveau du produit. « C’est donc une invite faite aux PME d’intégrer la culture de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement. Car, « les titres de propriétés ne sont pas suffisamment prises en charge », a précisé le représentant du parrain, Mnanta Komi Lamatetou.

Garantir sa souveraineté

A cet effet, le représentant du Premier ministre a exhorté le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat à poursuivre les efforts déjà déployés dans ce sens pour créer un cadre favorable à cette culture.

A écouter le représentant du parrain, cet évènement permet de favoriser une saine émulation entre les acteurs économiques du pays. Il permet ainsi aux entreprises burkinabè de mieux se préparer pour rehausser la participation du Burkina au niveau international. Déjà, le pays, a fait comprendre M. Dembelé, a entamé des reformes dans différents secteurs de l’économie en vue de garantir sa souveraineté en s’appuyant sur ces capacités.

Cette quête se fait dans un contexte d’adversité qui appelle à la résilience de tous et particulièrement des petites et moyennes entreprises qui contribuent fortement au tissu économique de notre pays. « Des produits comme le Faso Danfani, le chapeau de Saponé, le Koko Dunda, le poulet bicyclette sont labélisés. Cela contribue fortement à la valorisation des produits nationaux », a-t-il ajouté. Lors de la cérémonie, le Centre national de la propriété intellectuelle (CNPI) a lancé officiellement son site web, le www.cnpi.bf

Fleur BIRBA

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)