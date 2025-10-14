IIe édition du Programme « Superbes codeuses » 2025: 167 filles formées aux métiers du numérique

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, en partenariat avec Orange digital center a organisé la clôture de la IIe édition du programme « Superbes codeuses », vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électro-niques a initié des sessions de formations aux métiers du numérique dénommé le programme « Superbes codeuses » afin de lever la fracture numérique entre les hommes et les femmes. En partenariat avec Orange digital center, il a organisé la clôture de la IIe édition du Programme, vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou. Selon les organisateurs, durant le mois de septembre, 167 filles de 14 ans à 21 ans, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou et de Ouaga-dougou ont bénéficié de cette initiative.

Plus de 5 000 heures de formation théorique et pratique, à travers des modules, ont été dispensées, à entendre le directeur chargé des écoles de Orange digital center, Ivan Ibrahim Bessin. « Nous avons eu une session d’initiation à la programmation informatique, à l’électronique, à l’automatisation et à une nouveauté pour cette édition sur le développement de jeu vidéo », a expliqué Ivan Ibrahim Bessin. En outre, il a souligné qu’à l’entame de toutes les sessions, la cohorte a bénéficié d’une séance de sensibilisation à l’usage responsable du numérique.

« Les thématiques sur la sensibilisation ont été axées sur la cyber-sécurité, le cyber-harcèlement, la lutte contre les fausses informations, la protection de la vie privée et le numérique responsable », a-t-il notifié. Aux dires des formateurs, l’édition de 2025 a été sanctionnée par des tests d’évaluations sur des quiz, la qualité du projet conçu et éventuellement la participation aux différentes activités.

Classées par session, toutes les filles ont reçu des attestations, les deuxièmes ont reçu un téléphone portable et les premières, un ordinateur portable. Pour avoir conçu une maison intelligente, Rachelle Innocente Ashley Shalona Koné, de la classe de 1re C au lycée scientifique régional de Ouaga-dougou, a été classée 1re.

« Je suis très heureuse parce que j’ai appris beaucoup de choses que je cro-yais difficiles. J’invite toutes les filles à participer au Programme ‘’Superbes codeuses’’ et à se lancer dans le métier de l’informatique », s’est-elle réjouie.

Des pionnières d’un changement essentiel

Ayant appris à coder, à créer, à innover, les « Superbes codeuses » de cette deuxième édition, a indiqué le directeur chargé de la technologie, Maturin Kouassi, représentant la directrice générale de Orange Burkina, sont des pionnières d’un changement essentiel.

« Vous affirmez votre place dans un monde où les compétences numériques sont synonymes d’autonomie, de progrès et d’avenir », a-t-il soutenu.

De l’avis de M. Kouassi, le programme « Superbes codeuses » reste une plateforme inclusive, inspirante et profondément transformative. Il a ajouté que chaque participante y découvre l’univers fascinant des technologies, développe sa créativité et acquiert les compétences qui lui ouvriront les portes des métiers de l’avenir. C’est à ce titre que cet apprentissage, a relevé la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, s’inscrit pleinement dans l’ambition nationale de faire du Burkina Faso un acteur dynamique du secteur du numérique.

« Les femmes ne doivent pas être uniquement des consommatrices mais des actrices à part entière de cette révolution », a-t-elle poursuivi. Le digital, a fait comprendre Aminata Zerbo, est un formidable levier d’émancipation et de progrès qui fait de cette session de formation, pour les femmes, une opportunité à saisir.

Tout en félicitant les « Superbes codeuses » 2025, la ministre chargée de la Transition digitale a exprimé l’engagement de son département à multiplier les initiatives en matière de culture du numérique, stimuler l’entreprenariat technologique et favoriser l’accès des femmes et des filles aux « métiers du futur ». Aussi, elle a émis le souhait que tous les chefs-lieux de région soient concernés pour la troisième édition en 2026.

Rémi ZOERINGRE