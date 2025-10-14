Initiative présidentielle Faso Mêbo: les encadreurs du camp vacances Faso Mêbo apportent leur soutien

Les encadreurs du camp vacances Faso Mêbo ont remis du matériel en soutien à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les moniteurs du camp vacances Faso Mêbo ont répondu à l’appel du président du Faso à travers un don à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Le don composé d’une centaine de balai à brosse a été remis officiellement, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou. Selon

l’adjudant Souleymane Soma, représentant les encadreurs du camp vacances Faso Mêbo, ce don de balai devant servir au nettoyage des pavés est une expression de besoins des responsables de l’Initiative Faso Mêbo.

« Ce geste est notre manière de soutenir la continuité de cette belle initiative présidentielle, qui contribue à l’éveil patriotique et citoyenne de toutes les couches sociales en cette période des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne », a déclaré le porte-parole des donateurs. A cette occasion il a invité les campeurs a toujours gardé les bonnes habitudes acquises au camp vacances Faso Mêbo. M. Soma a également lancé un appel à tous les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora à participer activement à la construction de la Nation.

Le camp vacances Faso Mêbo est un pan d’un vaste programme qui vise à inculquer un certain nombre de valeurs à tous les enfants du Burkina Faso. Pour cette édition 2025, les campeurs ont bénéficié des modules comme l’instruction militaire, l’instruction civique et morale, les arts vivants, les arts du spectacle, l’initiation aux travaux manuels.

Aly SAWADOGO

Ramatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)