« Incapable » de concevoir, elle vole le nourrisson de sa petite sœur

L’affaire « vol du nourrisson » à Fada N’Gourma a connu son dénouement, hier mercredi 12 novembre 2025. A la barre, D.A., une grande sœur de la mère de l’enfant, était poursuivie pour enlèvement de mineur et usurpation de titre. A ses côtés, K.B., le père biologique de l’enfant et D.Y., une autre tante du nourrisson répondaient des faits de complicité d’enlèvement de mineur. Selon les faits, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025, D.A. s’est introduite discrètement au domicile de sa sœur aînée D.Y, où séjournait leur sœur cadette D.M., la mère du nourrisson de deux mois. Profitant du sommeil profond de cette dernière, D.A. a enlevé l’enfant. A la barre, la (…)

