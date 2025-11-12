COP30 : le Burkina Faso appelle à un « financement climatique suffisant et accessible »

A la 30e Conférence des parties (COP30) sur les changements climatiques, le Burkina Faso a livré une Déclaration dans laquelle il a décliné ses attentes pour une COP de « mise en œuvre des actions climatiques et non une conférence de discours et de belles paroles », le 11 novembre 2025, au Brésil. Sidwaya vous propose l’intégralité de cette Déclaration livrée par le Secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD), Pamoussa Ouédraogo.

« Déclaration du Burkina Faso à l’ouverture de la COP 30

– Monsieur le Président de la COP 30

– Distingués délégués,

Le Burkina Faso félicite la République d’Azerbaidjan pour sa présidence de la COP 29 qui a tracé le chemin de l’espoir, de la vérité et de l’action vers Belem.

Le Burkina Faso félicite et s’engage à accompagner le Brésil pour son mandat à la présidence de la COP 30 qui se tient au cœur de l’Amazonie.

Merci au peuple hospitalier du Brésil pour toutes les commodités accordées à notre délégation.

. Monsieur le Président,

Le Burkina Faso est parfaitement en accord avec les déclarations faites par les Présidents du G77 et la Chine, du Groupe Afrique et des Pays les moins avancés.

Le Burkina Faso a beaucoup d’attente à cette 30e COP qui doit être une conférence de mise en œuvre des actions climatiques et non une conférence de discours et de belles paroles.

Le Burkina Faso espère voir des résultats concrets en matière d’adaptation qui est sa préoccupation prioritaire. Des indicateurs de l’objectif global de l’adaptation clairement identifiés et définis, et un soutien tangible pour la mise en œuvre des Plans nationaux d’adaptation.

Tout ceux-ci ne peuvent se réaliser sans des circonstances spécifiques pour l’Afrique et les PMA afin de faciliter l’accès aux moyens de mise en œuvre que sont le renforcement de capacités, le développement et le transfert de technologie, et bien entendu le financement climatique suffisant et accessible.

Le fonds d’adaptation, le fonds vert pour le climat, le fonds pour l’environnement mondial tels que définis jusque-là, peinent à relever les défis de la mise en œuvre des actions climatiques.

Nos communautés subissent de lourdes pertes tant en vie qu’en matériels chaque année. Nous espérons que cette conférence des parties permettra de passer à la mise en œuvre du fond pour les pertes et préjudices avec des actions palpables.

. Merci Monsieur le Président. »