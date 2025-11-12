Lutte contre la contrebande à Pouytenga: la douane saisit 7 tonnes de cyanure, de la cigarette et des amphétamines

Le dispositif de veille douanière déployé dans la zone de Pouytenga continue de porter ses fruits. Les agents de la Brigade mobile de Ouagadougou (BM Ouaga), engagés dans le cadre de cette vaste opération de surveillance, ont intercepté la semaine dernière un véhicule suspect dans les encablures de la ville de Pouytenga. Conduit à la Brigade pour vérification, le camion a révélé une cargaison d’une ampleur et d’une dangerosité remarquables.

Le contrôle minutieux effectué par les agents a permis de découvrir :

– 𝟏𝟒𝟎 𝐟𝐮̂𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐲𝐚𝐧𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟓𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐜𝐮𝐧, 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝟕 𝐭𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐱𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦é𝐞 à 𝟐𝟏 𝟖𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅 𝐂𝐅𝐀 ;

– 𝟓𝟓 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝟐 𝟕𝟓𝟎 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐠𝐚𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐒𝐈𝐑 𝐞𝐭 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐒𝐞𝐚𝐥, 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 é𝐯𝐚𝐥𝐮é𝐞 à

𝟏𝟑 𝟕𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅 𝐂𝐅𝐀 ;

– 𝟕𝟐 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐚𝐦𝐩𝐡𝐞́𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭 𝟒 𝟎𝟒𝟎 𝐩𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞́𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 (𝐏𝐚𝐫𝐚𝐜𝐞́𝐭𝐚𝐦𝐨𝐥, 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐱, 𝐆𝐞𝐛𝐞𝐝𝐨𝐥, 𝐌𝐢𝐱𝐚𝐠𝐫𝐢𝐩, 𝐃𝐢𝐚𝐳𝐨𝐥𝐞), 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦é𝐞 à 𝟏𝟓 𝟓𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅 𝐂𝐅𝐀.

𝐋𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐬’é́𝐥è𝐯𝐞 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 à 𝟓𝟏 𝟎𝟗𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅 𝐂𝐅𝐀.

Cette opération illustre la constance du dispositif de surveillance mis en place par la Douane dans cette zone stratégique, devenue un véritable maillon de résistance face aux trafics illicites. Grâce à la vigilance et au professionnalisme des équipes engagées, un flux dangereux pour la santé publique, l’environnement et les recettes de l’Etat a pu être neutralisé avant sa dispersion sur le marché.

La Direction générale des Douanes, sous la conduite de 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐊𝐀𝐅𝐀𝐍𝐃𝐎, salue le sens du devoir et la réactivité des agents mobilisés, tout en rappelant que la lutte contre la fraude et le crime transfrontalier demeure une priorité nationale.

A travers cette action, la Douane réaffirme sa mission : protéger l’économie, sécuriser le territoire et défendre les populations contre toutes formes de menaces.

𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐯𝐫𝐞-𝐟𝐞𝐮 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 à 𝐏𝐨𝐮𝐲𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚, avec la même détermination, la même vigilance et la même foi en un Burkina Faso souverain, protégé et debout.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃