Introduction du data journalisme dans les rédactions: les responsables des médias sensibilisés

La Communauté d’Afrique francophone sur les données ouvertes (CAFDO) et son Champion Kader Patrick Karantao ont organisé, le mercredi 12 novembre 2025, à Ouagadougou, un atelier de sensibilisation à l’introduction du Data journalisme dans les rédactions au profit des responsables de médias.

La Communauté d’Afrique francophone sur les données ouvertes (CAFDO) souhaite que les journalistes intègrent le data journalisme dans leur pratique quotidienne. C’est pourquoi, dans le cadre des projets de sa cohorte 2025 du programme de champions de l’ouverture des données, un projet porté par Kader Patrick Karantao, journaliste aux Editions Sidwaya, a été retenu. Pour la mise en œuvre, un atelier de sensibilisation a été organisé, mercredi 12 novembre 2025, au profit de responsables de médias.

Au cours de la journée, la vingtaine de participants ont suivi des communications et ont échangé autour du journalisme des données et la nécessité de son utilisation par les journalistes. Un article de data journalisme et une fiche synthétique de sa pratique leur ont

été présentés également. Le porteur du projet, Kader Patrick Karantao a rappelé que le data journalisme est une forme de journalisme d’investigation qui consiste à collecter et à analyser des données provenant de sources fiables pour découvrir des faits cachés et s’en servir pour raconter des histoires captivantes et impactantes.

Dans un contexte où les médias font face à des défis liés à la crédibilité et la qualité de l’information, le data journalisme représente selon lui, une innovation majeure. Il permet de fonder le récit sur des faits vérifiés et analysés, renforçant la rigueur des productions journalistiques. Pourtant, a-t-il regretté, la pratique de cette forme de journalisme d’investigation reste timide dans les redactions. « Notre ambition est d’inciter les responsables de médias à envisager l’introduction du data journalisme. Nous souhaitons faire des participants, des ambassadeurs engagés dans la promotion du data journalisme au Burkina.», a-t-il laissé entendre.

Une initiative saluée

M. Karantao s’est dit prêt à mener un plaidoyer auprès de la CAFDO pour qu’elle accompagne techniquement les médias qui souhaitent introduire le data journalisme dans leurs rédactions. La représentante du coordonnateur de la CAFDO, Salimata Sawadogo, a insisté sur la nécessité pour le journaliste de s’appuyer sur les données fiables et des informations rigoureuses dans ce contexte de désinformation. Elle croit au potentiel existant au Burkina pour cette pratique du journalisme.

C’est pourquoi elle dit compter sur l’engagement des responsables des médias. Quant au

représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pascal Yemboini Thiombiano, il a salué ce programme de spécialisation du journalisme de données qui permettra de créer une masse d’expertise au sein des rédactions. Pour lui, le data journalisme est une opportunité pour les praticiens de traiter des thématiques avec clarté et exactitude dans un monde de plus en plus exigeant en matière d’information.

Il pense que cette pratique doit être utilisée comme une compétence stratégique dans les rédactions pour renforcer la qualité de l’information mais pour aussi contribuer à la gouvernance démocratique, à la transparence et à la lutte contre la désinformation. Il a rassuré que le ministère s’engage à accompagner toutes les initiatives visant à professionaliser davantage les médias. Il a traduit ses encouragements à Kader Patrick Karantao pour la pertinence de son projet qui a retenu l’attention d’un jury international.

Adama SEDGO